Mor a l'intentar fer-se un selfie amb una locomotora

Una dona va morir al municipi de Nopala de Villagrán, a Mèxic quan intentava gravar en manera selfie el pas d’una locomotora de vapor coneguda com La Emperatriz, procedent del Canadà. Va ser arrossegada d’una banda de la màquina quan va passar a tota velocitat. Desenes de persones s’havien atansat molt a les vies per contemplar l’esdeveniment i la jove va voler registrar el moment just quan un pistó de la locomotora li va colpejar el cap i va caure desplomada. Mitjans locals asseguren que va morir de manera instantània pel fort impacte.