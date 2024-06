Petits grans arqueòlegs

El projecte Investiga.edu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha publicat unes guies didàctiques sobre les coves de Montanissell i el Sardo, a l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, respectivament. Aquests dossiers pedagògics podran ser utilitzats per tots aquells professors interessats a treballar l’arqueologia a l’aula de forma autònoma. El projecte proposa la investigació d’un jaciment a partir d’activitats i reptes que els escolars han d’estudiar amb dades reals i tècniques pròpies de l’arqueologia. La coordinadora del projecte, Paloma González, va explicar que és una manera de tornar al territori la investigació universitària feta al Pirineu i donar a conèixer els equips d’investigació que hi ha darrere.

Investiga.edu va nàixer fa quatre anys amb la voluntat d’atansar la ciència als centres educatius a través de projectes d’investigació vinculats a l’arqueologia i la geologia. Des d’aleshores ha anat creixent l’interès de més escoles i d’altres àmbits geogràfics. Fins ara, l’equip del projecte que es desplaçava a cada centre per divulgar fins a una dotzena de jaciments arqueològics del Pirineu i el Prepirineu. La demanda va ser molt alta i aquest curs 2023-2024 més de 400 escolars han participat en aquestes activitats. Amb l’objectiu de poder arribar a tots els centres interessats, ara s’ha creat la fórmula Investiga.edu en obert. D’aquest projecte es poden beneficiar tots els alumnes de Catalunya, des d’Infantil fins a Batxillerat. González va assenyalar que volen que els alumnes “no vegin la ciència com una cosa llunyana” i per aquest motiu els mateixos investigadors que treballen en aquests jaciments s’han implicat en el projecte.Tot allò que han descobert els arqueòlegs en els jaciments ara ho podran treballar els alumnes des de l’aula. Una vegada finalitzada la investigació fins i tot podran comprovar si han arribat a les mateixes conclusions que els professionals, va dir Laura Pinto, una de les arqueòlogues d’aquest projecte. A banda de reconstruir com era la vida en el passat, aquest treball permetrà als joves reflexionar sobre temes com la família o el gènere, així com trencar prejudicis associats a la prehistòria.

Una dama lleidatana de 3.500 anys

La cova sepulcral de Montanissell, també anomenada Senyora de les Muntanyes, es va descobrir fa vint anys amb les restes de vuit esquelets en un excel·lent estat de conservació. Pertanyen a una població que va viure en aquesta zona del Prepirineu fa uns 3.500 anys, a l’edat del bronze. Va destacar la troballa de l’esquelet d’una dona adulta d’entre 35 i 45 anys amb un aixovar metàl·lic, que incloïa una gran diadema de bronze.sardo (a. ribagorça)

Vida a les altures del Pirineu

La cova del Sardo, que està situada a 1.790 metres d’altitud al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, és un dels jaciments neolítics ubicat a més altura d’Europa i ha permès documentar el procés de poblament dels espais d’alta muntanya. En aquest sentit, els estudis han revelat que el Parc Nacional d’Aigüestortes ha estat habitat des de fa com a mínim 10.000 anys. Els arqueòlegs han documentat que aquesta cova va ser ocupada des de fa uns 7.300 anys.