Teràpia assistida amb gossos en un geriàtric de Lleida

Rialles i mirades de complicitat. Així és com han rebut els usuaris de la residència CleceVitam Ponent de Lleida el Tom i el Tet, dos gossos d’Ilerkan entrenats per treballar amb persones grans. L’activitat s’emmarca dins del projecte L’arbre dels desitjos, en el qual els residents escriuen els seus desitjos en targetes. Ara un d’aquests s’ha convertit en realitat: portar a terme un cicle de sessions d’intervenció assistida amb gossos. Segons expliquen des de CleceVitam Ponent, diversos estudis elaborats els últims anys han demostrat que el contacte amb aquests animals de companyia té molts beneficis per a la gent gran, tinguin o no patologies. L’objectiu d’aquestes sessions és que els residents creïn vincles emocionals amb els gossos per propiciar nombrosos avantatges com la reducció de l’estrès i la millora de l’estat d’ànim.