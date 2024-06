Diàlegs sobre el càncer a Lleida

Més de 400 persones van participar ahir en el III Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya celebrat a la Llotja de Lleida amb l’objectiu de compartir experiències i estar al dia en avenços mèdics, acompanyament en àmbits com el laboral i donar testimoni de persones que conviu o han conviscut amb la malaltia. Un espai en el qual els pacients es posen en el centre, ja que van ser ells que van triar els temes a tractar amb la presència de metges, experts i una desena d’associacions de Catalunya. La jornada va comptar amb 14 tallers pràctics sobre oncoestètica, alimentació i activitat física o les voluntats anticipades. També hi va haver xarrades sobre els avenços en investigació i el paper del patòleg en el càncer.

Les millores en la reincorporació laboral i, en cas de no poder tornar al lloc de treball, que s’agilitzin els processos d’incapacitat, van ser algunes de les reivindicacions que van fer els pacients oncològics. El tema es va tractar en una taula redona, en la qual Josep Maria Gardeñes, president de la COELL, va traslladar el compromís de la patronal a continuar fent pedagogia entre les empreses per facilitar la incorporació després de la malaltia mentre que l’advocada Mireia Pardell, del Despatx Simeó Miquel, i voluntària de l’Associació contra el Càncer de Lleida, va recordar que hi ha pacients que han de recórrer als tribunals per aconseguir la incapacitat. Més agilitat burocràtica en aquests procediments però també perquè els nous fàrmacs arribin als pacients sense tanta demora van ser altres de les qüestions que van reclamar. Per la seua part, Josep Maria Borràs, del Pla Director d’Oncologia de Catalunya, va assenyalar que urgeix millorar l’accés al tractament de pacients “amb mal pronòstic” si es vol aconseguir el 2030 la xifra del 70% de supervivència a cinc anys.

“És vital saber que no estàs sol davant de la malaltia”

Sara Cervelló, de l’Associació de Càncer de Mama Metastàsic, va explicar ahir que congressos com el de Lleida serveixen per oferir acompanyament i donar informació i formació als pacients perquè “siguin actius i prenguin el control de la malaltia”. Així mateix, va destacar la importància de comptar amb el suport d’altres persones que passen pel mateix procés. “És vital saber que no estàs sola i compartir experiències, pors i inquietuds”, va afegir, com ho fa l’entitat a través de grups de suport a WhatsApp. Així mateix, Cervelló va criticar la lentitud per aprovar nous fàrmacs els beneficis dels quals ja han estat demostrats en assajos, així com els nous mètodes de diagnòstic. “Depenem d’aquestes línies i que arribin com més aviat millor”, va defensar. Per la seua part, Sisco Maranges, president de l’Associació contra el Càncer de Lleida, va destacar la necessitat d’atansar els tractaments als pacients, per la qual cosa va celebrar que aviat es pugui administrar quimioteràpia a l’hospital del Pallars com ja es fa a Lleida, la Seu i Vielha. “Per a nosaltres el més important és el pacient i la seua família i continuarem treballant per pal·liar les carències i col·laborar amb les institucions”, va assenyalar.