Menys instruments de vent a l'escola de música de les Borges Blanques

L’escola de música de les Borges Blanques ha detectat una disminució de la demanda d’alumnes interessats pels instruments de vent. Mentre que abans de la pandèmia el percentatge d’estudiants que cursaven aquests estudis al centre de la capital de les Garrigues era del 15%, actualment s’ha reduït al 12%.

La directora del centre i membre de la junta directiva de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM), Núria Bresolí, assegura que la situació “preocupa a nivell pedagògic” per garantir l’oferta de diferents modalitats musicals. Per revertir les xifres, l’ajuntament ha impulsat el projecte Musica’t, un cicle de dos jornades formatives i tres concerts que també pretén crear un públic local amb interès per la música. Bresolí assegura que “la davallada” d’inscrits a les Borges Blanques es va produir després de la pandèmia. De fet, la directora del centre va recordar que els estudiants d’instruments com la flauta travessera, el clarinet, la trompa o el saxo, entre d’altres, van ser “els més afectats” per les restriccions de l’època.