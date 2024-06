Descobreixen que entrenar-se a última hora del dia millora la regulació de la glucosa en persones amb sobrepès

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un treball en què participa la Universidad de Granada (UGR) ha investigat l’impacte d’acumular una quantitat d’activitat física més gran d’intensitat moderada-vigorosa sobre els nivells de glucosa en adults amb sobrepès o obesitat, certificant que influeix positivament especialment a final de la jornada en horari de vespre.

El grup d’investigació de l’UGR ha desenvolupat aquest treball amb els hospitals universitaris Clínico San Cecilio i Verge de les Neus de Granada, la Universitat Pública de Navarra i els centres d’investigació biomèdica en xarxa d’Obesitat i de Fragilitat i Envelliment Saludable.

Els investigadors Antonio Clavero Jimeno i Jonatan Ruiz, del Departament d’Educació Física i Esportiva de la Facultat de Ciències de l’Esport i del Instituto Mixto Universitario Esport i Salut de la GUR, lideren aquest estudi i expliquen que es desconeixia si ser més actius en un moment del dia (matí o vespre) pot maximitzar els beneficis cardiometabòlics de l’activitat física.

"Escollir el moment del dia ideal sembla ser una estratègia emergent per potenciar els beneficis de l’activitat física en el metabolisme de la glucosa, especialment en persones amb resistència a la insulina i en risc de patir diabetis tipus 2," han detallat els investigadors, segons ha informat l’UGR en una nota de premsa.

Els resultats de l’estudi han posat de manifest que acumular una quantitat d’activitat física més gran d’intensitat moderada-alta pel vespre, és a dir, entre les 18,00 i les 24,00 hores, sembla tenir un efecte positiu en la regulació de la glucosa d’homes i dones amb sobrepès o obesitat.

A més, els beneficis de l’activitat física són més grans en les persones que presenten alguna alteració en el metabolisme de la glucosa, com nivells elevats de glucosa, hemoglobina glicosilada o l’índex de resistència a la insulina en dejú. Els resultats són similars tant en homes com en dones.

En la investigació han participat un total de 186 adults (50 per cent d’ells dones) de 47 anys de mitjana, amb sobrepès o obesitat. Aquestes persones han portat durant 14 dies un acceleròmetre i un monitor de glucosa continu per "mesurar la quantitat d’activitat física i els nivells de glucosa durant 24 hores cada dia", han detallat des de l’UGR.

Cada jornada s’ha classificat com "inactiva" si no s’acumulava res d’activitat física, i com a "matí", "tarda" o "vespre" si més del 50 per cent dels minuts registrats d’activitat física per a aquell dia s’acumulaven entre les 6,00 hores i el migdia, entre les 12,00 i les 18,00 hores, i finalment fins la mitjanit; o "mixt" si cap dels períodes de temps definits no representava més del 50 per cent de l’activitat física per a aquell dia.

Els resultats poden tenir diferents aplicacions pràctiques, especialment en una població en risc de "patir resistència a la insulina o diabetis tipus 2", destacant la importància de considerar el moment del dia en prescriure exercici físic. Aquesta informació pot ser crucial per millorar l’eficàcia de les intervencions d’exercici en les esmentades poblacions, han ressaltat els experts.