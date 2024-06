Obert el termini del Premi Batec d'innovació educativa

El Premi Batec a la innovació educativa per a la transformació social celebra aquest any la 21a edició posant el focus en l’educació com a factor fonamental de desenvolupament social, cultural, d’equitat i de cohesió. El regidor Xavi Blanco, acompanyat de la responsable coordinadora de la regidoria d’Educació de la Paeria, Marta Alegret, van presentar ahir els detalls de la nova convocatòria i van animar tots els centres educatius de Lleida a participar en el concurs. “La voluntat del guardó és visibilitzar la tasca que es fa amb els projectes educatius com a motors de canvi i de transformació social”, va assegurar Blanco. La temàtica és lliure, malgrat que ha d’estar relacionada amb algun dels següents eixos estratègics: els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030; la coeducació i l’educació intercultural; la migració i la diversitat cultural; l’impacte de les noves tecnologies en la transformació social i educativa; escola i entorn: relacions i complicitats. El termini per presentar els treballs romandrà obert fins al 30 d’octubre. El primer premi està dotat amb un total de 5.000 euros.