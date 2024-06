Quantes cerveses es pot beure per no donar positiu en un control?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha abordat una de les preguntes més freqüents dels conductors: quantes cerveses es poden consumir abans de donar positiu en un control d’alcoholèmia? Tanmateix, la resposta no és tan simple com es podria pensar. La DGT assenyala que existeixen nombrosos factors individuals que influeixen en com es metabolitza l’alcohol en cada persona, com el pes, l’altura, el sexe, l’edat, l’estat de salut i la ingesta d’aliments.

En l’estat espanyol, la taxa d’alcohol en sang permesa per a conductors experimentats és de 0.5 grams per litre. Per a conductors novells, aquest límit es redueix a la meitat.

Segons un estudi de la DGT, per a una persona de 70 quilos, consumir dos llaunes petites de cervesa podria excedir la taxa permesa d’alcohol en sang. Per a individus amb menys pes o conductors novells, fins i tot una sola llauna podria fer que superin el límit.

L’única manera segura de no donar positiu en un control d’alcoholèmia és abstenir-se de beure alcohol per complet. Encara que es pugui no donar positiu en un control, l’alcohol pot afectar els teus reflexos i coordinació, augmentant el risc d’accidents.

L’alcohol redueix la velocitat de reacció i la coordinació, la qual cosa pot portar a situacions perilloses al volant. Per tant, si planeges conduir, és millor evitar el consum d’alcohol en la seua totalitat.

Les sancions per conduir sota la influència de l’alcohol són severes: