Registre d'objectors de consciència en l'avortament

El Govern va aprovar ahir la creació d’un registre de professionals sanitaris objectors de consciència en la intervenció directa en la pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs. El registre, que dependrà del departament de Salut, serà confidencial i només hi podran accedir, en l’àmbit de les seues competències, els responsables de les direccions o gerències dels centres sanitaris autoritzats per dur a terme interrupcions voluntàries. La finalitat és gestionar la “correcta” prestació pública i programació d’aquesta activitat amb criteris d’“igualtat, equitat i qualitat assistencial”. La declaració d’objecció de consciència no haurà d’incloure, en cap cas, el motiu. A més, els professionals que es declarin objectores ho seran tant en l’àmbit de la sanitat pública com de la privada i, en qualsevol moment, podran modificar o revocar la seua decisió. La normativa preveu la regulació de l’objecció de consciència com un dret individual de cada professional sanitari que s’ha de manifestar amb temps i per escrit. D’aquesta manera, la llei de l’avortament, aprovada al mes de març del 2023, ja contemplava que les comunitats autònomes havien de tenir aquest registre.

Les interrupcions de l’embaràs van pujar un 15% el 2022

■ El 2022, l’últim any amb dades disponibles segons l’estadística del ministeri de Sanitat, a les comarques lleidatanes es van portar a terme 985 avortaments voluntaris, un 15,8% més que el 2021, quan havien baixat un 3,3%. Es van registrar en vuit centres de Ponent i del Pirineu. El 74% de les interrupcions voluntàries de l’embaràs es van fer a les 8 setmanes o menys i el 34,4% van ser de menors de 25 anys i unes altres 108, de menys de 20 anys. En el 93% dels casos va ser per petició de la dona.En el conjunt de Catalunya, segons les dades del departament de Salut, el 2022 el 52,3% de les interrupcions voluntàries de l’embaràs van aconseguir un tractament farmacològic davant el 47,7% que va ser instrumental o quirúrgic.