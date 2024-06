L’OMS adverteix de l’augment del dengue: 8 milions de casos en quatre mesos, 2 milions més que en tot l’any 2023

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit de l’augment dels casos de dengue a causa del canvi climàtic i la globalització, entre altres causes ja que, entre gener i abril de 2024 s’han notificat 7,9 milions de casos i 4.000 morts a 79 països, una xifra molt superior a la de l’any 2023 on es van detectar 6,6 milions de casos en tot l’any.

Les dades, presentades aquest dijous en el webinar 'Dengue: situació epidemiològica i resposta', s’han obtingut arran de l’anàlisi de 161 països inclosos en el sistema de vigilància i, d’ells, 82 no han reportat casos el 2024.

"Fins a l’abril de 2024 hi ha més casos de dengue que en tot l’any 2023 i, a més, sabem que les xifres reals són gairebé nou milions, encara que cal tenir en compte la taxa de letalitat, que s’ha anat reduint lleugerament, però això no impacta, no vol dir que hi hagi menys casos", ha declarat l’epidemiòloga de la Unitat d’Anàlisi d’Esdeveniments Aguts WHE, Martina Mcmenamin.

Així, Mcmenamin ha apuntat que Amèrica i Ásia són les regions on més casos hi ha i que, a més, "cal tenir en compte que en alguns territoris el pic de casos encara no s’ha viscut asi que els casos poden augmentar".

"Quant a la incidència més elevada en els països fins ara tenim al Brasil, que està tercer lloc quant a la incidència, si bé han tingut més de 6,2 milions de casos fins finals d’abril, i tenim moltes altres regions a Amèrica, la Guaiana francesa, Paraguai, i moltes altres que registren una incidència molt alta, tenint en compte també que molts d’ells tenen molt poca població", ha detallat Mcmenamin.

En aquest sentit, l’epidemiòloga ha remarcat que "a les Amèriques és bo tenir en compte que el dengue és endèmic i que el 2024 s’ha tingut la transmissió més elevada a la regió". "Les xifres no pugen només pel que passa al Brasil, sinó perquè també hi ha altres països a la regió que tenen molts casos com l’Argentina, Colòmbia, República Dominicana, Costa Rica, que està passant no no només al Brasil, sinó que està passant a molts països", ha assenyalat.

Respecte a la situació que enfronta el Brasil quant al dengue, la cap de vigilància d’arbovirus en el Ministeri de Salut del Brasil, Livia Carla Vinhal, ha destacat que, encara que han realitzat seguiment de diverses epidèmies, "el dengue ha estat l’epidèmia més significativa, sobretot per a l’any 2024, on s’han assolit nivells mai abans vistos en la història". "El 2024 tenim gairebé sis milions de casos i 3.600 defuncions confirmades. L’augment és molt elevat en comparació amb 2023", ha destacat Vinhal.

Segons ha indicat el cap de la unitat de control de vectors i de malalties tropicals ateses en l’OMS, Raman Velayudhan, l’augment de casos de dengue es deu a diferents factors com el canvi climàtic, que "afavoreix la reproducció dels mosquits". "L’augment de la temperatura afavoreix la reproducció dels mosquits i, a més, el virus dins del cos del mosquit també es multiplica. Tot això ha ajudat la propagació de la malaltia", ha apuntat.

"Un segon punt és el canvi en la distribució del mosquit Aedes com a vector que ara és present a més de 150 països i això no s’està seguint com es deuria perquè no sabíem que hi havia aquesta propagació, diguem, silenciosa i hi ha molts llocs en els quals les temperatures ara són favorables per al mosquit i s’estan propagant en països en els quals fins i tot no havien tingut aquesta presència mai abans. Això inclou Europa. Les persones es mouen més i estan portant amb elles les malalties", ha indicat.

D’altra banda, Velayudhan ha advertit sobre "el problema d’altres arbovirus" ja que "hi ha països que tenen Chikungunya, Zika i d’altres, i si es creu que tots aquests arbovirus són casos de dengue, s’informen com a dengue, per la qual cosa augmenta la quantitat de casos."

En aquest context, la directora de la Unitat de Preparació de Pandèmies, la doctora María Van Kerhove, ha incidit que el dengue "és a tot arreu" perquè el 2023 es van notificar casos "a totes les regions de l’OMS, o sigui, a tot el món". "Aquest any tenim grans brots de dengue i chikungunya a Amèrica del Sud i s’ha expandit a tot el continent americà cap al sudoriente", ha destacat.

Per això, el desembre de 2023, l’OMS va declarar el dengue com una emergència de grau 3 perquè "fa falta una col·laboració de tots els sectors, de tots els nivells del Govern i de la societat, i això és precisament el que significa l’enfocament d’una sola salut".

"Al desembre es va detectar un brot de dengue multiregional i es va posar a nivell 3, de fet, multipaís és el nivell més alt que tenim i requereix una resposta de l’OMS per controlar aquests brots. És la primera vegada que tenim una imatge clara del dengue a tot el món", n’ha explicat per la seua part la gestora d’incidents de l’emergència de grau 3 del dengue, del Programa d’Emergències Sanitàries de l’OMS, Awa Ndir.