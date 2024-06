Prevenció contra el maltractament d'avis

Una de cada sis persones majors de 65 anys pateix maltractaments al món, segons l’últim informe publicat per l’Organització Mundial de la Salut. La prevenció és clau i és el que es posa de manifest amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament als Avis, que es commemora demà. Una prevenció que es porta a terme al programa Bon Tracte de Creu Roja, que l’any passat va atendre a les comarques lleidatanes 97 persones de la tercera edat, dels quals 89 eren dones i vuit, homes. L’objectiu és prevenir els abusos, negligències i tractes inadequats a la gent gran, com el maltractament físic, econòmic o sexual. Alguns dels usuaris d’aquest programa a la província de Lleida havien patit maltractament, sobretot psicològic, però també físic. Si es compara amb les xifres de fa quatre anys, les atencions en aquest programa s’han incrementat un 49%.

Diversos estudis alerten que el maltractament a les persones grans va en augment, ja que la població envelleix i cada vegada hi ha més persones dependents, un dels factors que multiplica el risc de patir algun tipus de violència. Segons l’OMS, la població mundial de majors de 60 anys haurà passat de 900 milions el 2015 a uns 2.000 milions el 2050. A les comarques lleidatanes, segons les últimes dades provisionals de l’INE, a 1 de gener del 2024 hi havia censades un total de 114.194 persones majors de 65 anys, un 16% més que fa 20 anys. Això representa el 25,3% del total de la població. També han augmentat les persones més ancianes: el 2004 només hi havia 39 centenaris quan ara són 191, segons les dades provisionals de l’INE. Així mateix, els experts també alerten que el maltractament a les persones grans és un problema invisible, ja que moltes de les víctimes no ho denuncien per por o vergonya.Per abordar sobre la prevenció i com actuar davant d’aquests casos, avui se celebraran diversos actes a la Seu d’Urgell amb motiu d’aquest Dia Mundial. Així, a les 12.00 hores es farà la lectura del manifest a la plaça dels Oms mentre que a les 19.00 hores hi haurà una xarrada, a la Sala Immaculada, a càrrec d’Aida Morales, membre de l’Associació EIMA (Associació per a la Investigació del Maltractament a les Persones Grans).

Circuit pioner en atenció d’urgència

Els serveis territorials de Drets Socials de Girona van presentar aquest dimecres passat un nou circuit d’atenció d’urgència pioner a Catalunya per a persones grans que pateixen maltractament i que es provarà en aquesta vegueria. Habilitarà dos o tres llits en equipaments residencials per donar cobertura a les persones que necessitin una residència alternativa en casos greus.