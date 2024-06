La rehabilitació energètica d'una casa de Seròs del XIX guanya el Premi Edifica

L’arquitecte tècnic Manel Pérez va guanyar ahir el XIV Premi Edifica per la rehabilitació energètica integral d’un habitatge de Seròs datat de l’any 1850. El guardó l’atorga el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida (CATL), en col·laboració amb la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, als projectes finals del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

El jurat també ha concedit un accèssit a Núria Quejido per un estudi de viabilitat tècnica i econòmica d’una construcció de fusta integrada sobre antigues ruïnes. El projecte de Pérez s’ha centrat a resoldre l’elevat consum d’energia primària no renovable que tenia aquest edifici del segle XIX. També va ampliar el nombre d’habitatges de l’immoble, que ha passat d’un a tres. Per generar energia elèctrica renovable, es va col·locar un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior de la façana, coberta i sostre. També van substituir la fusteria per alumini amb doble vitrificació i cambra d’aire, reduint així la despesa energètica. Així mateix, en les diferents actuacions, es va dotar la construcció d’instal·lacions d’aerotèrmia que extreu l’energia ambiental continguda en l’aire mitjançant un cicle termodinàmic que aporta calefacció a l’hivern, refrigeració a l’estiu i aigua calenta durant tot l’any. Aquest projecte, dirigit pel professor Xavier Fermín, “és pioner en l’àmbit de la sostenibilitat i vol servir d’inspiració per a futurs treballs, tant d’obra nova com de rehabilitació en el món rural”, va assegurar l’organització. Pérez s’ha emportat un premi de 500 € en metàl·lic, 500 € en visats d’intervencions professionals al CATL i la col·legiació gratuïta durant dos anys.