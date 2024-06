Creen una associació de famílies d'acollida lleidatanes

Famílies d’acollida lleidatanes han creat la primera associació a les comarques lleidatanes que les agrupa per oferir acompanyament i fer sensibilització sobre aquest model de família. Com a presentació, l’Associació de Famílies Acollidores de Lleida (Afall) va celebrar ahir una festa a la plaça Sant Francesc de la capital del Segrià, que va acollir, a partir de les cinc de la tarda, diferents activitats com tallers, contacontes per explicar als més petits en què consisteix l’acollida en família i exhibició de les teràpies canines d’Ilerkan, entre altres.

La presidenta de l’entitat, Gemma Civit, va explicar a aquest diari que de moment són cinc famílies les que formen part de l’associació i va destacar que “la nostra expectativa és que s’hi uneixin moltes més”. En la mateixa línia la Cristina, una altra de les integrants de la nova associació, va assenyalar que la seua principal missió serà “donar veu al nen i la nena” i acompanyar en el dia a dia compartint experiències, vivències i inquietuds. Per a això, tenen previst continuar organitzant activitats com grups de suport i xarrades amb professionals. “És important cuidar-se també d’aquestes famílies perquè l’acollida és una experiència vital meravellosa però també amb molta duresa”, van defensar. “També t’has de cuidar com a adult per fer tot el possible perquè el menor pugui viure la seua infància en aquest procés”, van assegurar.Així mateix, l’entitat servirà per donar a conèixer i sensibilitzar sobre la importància que més famílies se sumin a l’acollida de menors que ho necessitin, una falta que en part atribueixen al “desconeixement” que hi ha sobre aquest model.El novembre passat, diverses famílies lleidatanes van explicar en primera persona la seua experiència com a llars d’acollida de menors en el marc de la campanya Acollir és fer família de la conselleria de Drets Socials. En aquell acte, el director de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, Josep Maria Forné, va recordar que aquests menors han viscut un desemparament i necessiten que aquest àmbit familiar faciliti el seu desenvolupament. A data de setembre de l’any passat, a les comarques lleidatanes hi havia 39 famílies d’acollida, 36 al pla i tres al Pirineu i Aran, mentre que unes altres 11 eren col·laboradores que acullen menors els caps de setmana i vacances. Fins a aquesta data, uns 50 menors estaven en famílies d’acollida.