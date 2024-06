El 60% de consumidors vol una dieta saludable però es frena perquè creu que exigeix més temps i diners

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sis de cada deu consumidors reconeixen que intenten seguir una dieta equilibrada i saludable, però la percepció que menjar saludable requereix més pressupost i que, a més, suposa més temps i esforç, es converteixen en dos barreres a l’hora de seguir hàbits d’alimentació saludable, segons es desprèn d’un estudi publicat per Dia España.

Així, la I edició de l’estudi 'Radar SaluDiable: una mirada als hàbits d’alimentació i consum’, analitza l’evolució dels hàbits de compra i d’alimentació dels clients per a "conèixer les seues necessitats i facilitar l’adopció d’una dieta equilibrada i nutritiva, sense que el seu pressupost es vegi compromès", com detallen els seus impulsors.

Aquesta enquesta --realitzada amb el suport de la consultora de sostenibilitat Quiero-- revela que el 85% dels entrevistats --812 clients de Dia, dels quals el 14% van ser homes i el 82% dones-- mostren una "alta consciència i preocupació" per mantenir una dieta saludable, i intenten mantenir bons hàbits.

L’estudi detalla que els consumidors adapten el seu comportament de compra i busquen alternatives que ofereixin la millor relació qualitat-preu, una tendència més estesa entre les dones. Així, el 55% de les families manifesta que busca marques alternatives que ofereixin la millor relació qualitat-preu, mentre que el 20% ha optat per reduir el volum de les seues compres, però adquireix els mateixos productes.

Pressupost i temps: barreres per seguir una alimentació saludable

Aquest compromís amb mantenir una dieta equilibrada es veu afectat per la percepció de què menjar saludable és més car o és més difícil trobar promocions i ofertes en aquest tipus d’aliments, combinat amb la creença que mantenir bons hàbits requereix més temps i esforç.

Respecte a la percepció que cal fer servir un pressupost més gran per menjar saludable, gairebé el 80% dels enquestats que porten o intenten realitzar una dieta equilibrada assumeixen que aquests aliments són més cars. El 62% apunta directament que una dieta variada de frescos és més cara que altres dietes basades en àpats preparats o aliments envasats, mentre que un 26% la considera igual de cara que altres tipus d’alimentació.

Aquesta percepció, tanmateix, "no sempre és real", com assenyala el CEO de Nutritional Coaching i assessor nutricional de Dia, Jaume Giménez. "Planificar els nostres menús i llista de la compra, optant per fruites i verdures de temporada, combinat amb aliments rics en proteïna com els llegums o peixos com les sardines, veiem que el pressupost necessari es redueix de forma significativa. La clau està en planificar i escollir bé", ha postil·lat.

A aquest obstacle se suma que un 24% dels enquestats percep que no hi ha tantes promocions i ofertes en aliments saludables, com sí que n’hi ha en altres productes de menor densitat nutricional. Davant d’aquesta percepció, set de cada deu enquestats consideren impossible o dubten que sigui possible elaborar un àpat saludable a un cost de 2,5 euros per persona.

Tanmateix, malgrat l’increment del cost de vida, les famílies encara tenen present la rellevància de mantenir hàbits d’alimentació saludable. Mentre que el 49% confirmen que han reduït el consum d’aliments en bars i restaurants, sobretot en el cas de les llars amb fills, i un 40% ha disminuït el consum de productes caprici o referències gurmet i begudes, dos de cada deu consumidors ha reduït el seu consum d’aliments frescos.

Una altra de les "barreres" que s’assumeixen a l’hora de seguir una alimentació saludable és que "planificar i preparar aquest tipus de menús requereix més temps i esforç que altres alternatives". Així ho consideren quatre de cada deu enquestats. Precisament, més del 20% dels enquestats que intenten portar una dieta saludable afirmen disposar de poc temps per menjar i prefereix optar per menjars més ràpids, mentre que d’altres atribueixen la dificultat per portar hàbits d’alimentació saludables a què és difícil saber quins productes són saludables (14%) o que no coneixen receptes atractives (5%).

L’estudi també posa el focus en la importància que té el coneixement sobre què és una alimentació saludable, un factor que "es converteix en una assignatura pendent". A prop del 70% dels entrevistats creu conèixer a la perfecció quins aliments són més sans i quins no. Tanmateix, davant del dubte, gairebé el 40% diria que tots els aliments són saludables dins d’un consum adequat, mentre que el 36% atribueix aquesta falta de coneixement a la diversitat d’opinions procedents del seu entorn social, mitjans de comunicació i xarxes socials.

No obstant, més del 90% dels consumidors reconeixen que menjar aliments de proximitat i de temporada és fonamental per tenir una nutrició més saludable, un aspecte que "subratlla la percepció de la població sobre el valor d’aquests productes com a clau per portar una dieta equilibrada".

Accessibilitat, coneixement i hàbits, les 'claus’ per menjar millor

Aquest 'I Radar SaluDiable' s’emmarca en el compromís que Dia impulsa a través del seu programa 'Menjar millor cada dia: contribuir a mitigar les barreres alimentàries i facilitar l’adopció d’hàbits saludables’. A través d’aquesta iniciativa, un dels eixos del Pla de Sostenibilitat 'Cada dia compta' de Grup Dia, la companyia busca impulsar accions per facilitar l’accés geogràfic i econòmic a una alimentació de qualitat i saludable i promoure el coneixement i l’adopció d’hàbits saludables.

Per promoure el coneixement i adopció d’hàbits saludables, Dia publica al seu web i als seus canals socials contingut didàctic que mostra, com ha destacat, que "menjar millor cada dia és fàcil i pot aconseguir-se dins d’un pressupost".

A més, sota el nom de 'SaluDiables', la companyia identifica dins del seu assortiment aquells aliments el consum habitual dels quals contribueixen a seguir una dieta equilibrada sense comprometre el pressupost de la família gràcies a tres factors: "són productes d’alta densitat nutricional, fàcils d’incorporar als nostres menús diaris i a preus assequibles."