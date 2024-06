Denuncien tres companyies aèries més per cobrar per l'equipatge de mà

Passatgers avançant per les cintes habilitades abans dels controls de seguretat, amb una maleta en primer terme.ACN

Facua ha denunciat tres companyies aèries més (Wizz Air, Transavia i Eurowings) per cobrar per embarcar a l'avió l'equipatge de mà. Aquestes tres aerolínies se sumen a les quatre que Ministeri de de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 va sancionar, a finals de maig, Ryanair, Vueling, Easyjet i Volotea per aquesta pràctica. El secretari general de l'associació, Rubén Sánchez, ha detallat aquest dimarts que han interposat denúncia a la direcció general de Consum perquè "s'obri un expedient sancionador igual que es va fer amb les altres quatre". D'altra banda, Sánchez ha avisat que l'organització de consumidors prepara una "bateria de demandes" dels seus socis arreu de l'Estat perquè les empreses reemborsin els imports als usuaris.

En aquest sentit, Sánchez ha puntualitzat que es tracten dels primers requeriments i espera que sigui "una xifra important", però ha dit que encara "s'està treballant" al respecte. Alhora, el secretari general de Facua ha precisat que "diversos centenars de persones s'han adherit a la plataforma" que han impulsat per assessorar els consumidors sobre el pagament de l'equipatge de mà.

Sánchez ha precisat que l'associació ha fet "un seguiment de 19 companyies que operen a Espanya" i d'aquestes, "gairebé una tercera part apliquen el recàrrec". Per això, ha instat Consum a que "verifiqui" les proves que aporten" i, si ho certifica, que "derivi en l'obertura d'un expedient sancionador".

El secretari general ha recordat que hi ha jurisprudència en aquest cas, concretament d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb data del 18 de setembre de 2014. Sánchez ha concretat que la resolució diu que l'equipatge és un "element indispensable" i que el seu transport "no pot ser objecte de suplement de preu, sempre que responguin a les exigències raonables de pes i mida i compleixi amb les mesures de seguretat".