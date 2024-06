Per una vida independent

L’associació Aspid compta amb un nou habitatge a la Bordeta dissenyat per potenciar l’autonomia i la qualitat de vida de joves amb discapacitat física o neurològica. El projecte es va posar en marxa el 2022, quan l’Agència Catalana d’Habitatge va cedir a l’entitat el que s’ha convertit en el primer pis de la demarcació de Lleida per a persones amb discapacitat física que tenen un alt grau d’autonomia i que necessiten suport puntual en el seu dia a dia. Aquell mateix any es va arribar a un acord amb la Fundació La Caixa per moblar i equipar l’habitatge, que compta amb quatre places. De moment només hi viuen dos usuaris encara que la previsió és que al llarg d’aquest any n’entrin dos més. “Feia temps que els usuaris més joves demanaven un recurs com aquest que els ajudés a iniciar el seu propi projecte de vida de forma independent. Fins ara les úniques alternatives disponibles eren residència amb moltes places i acompanyament les 24 hores i precisament, volíem allunyar-nos d’aquest model”, va explicar ahir la presidenta d’Aspid, Bibiana Bendicho, que va apuntar que “l’objectiu és que el projecte pilot no quedi en una convocatòria puntual, sinó que continuï creixent i pugui incorporar-se a la cartera de serveis del departament de Drets Socials”.

Fa uns catorze mesos que Albert Breco viu al pis i va assegurar que aquest recurs li ha aportat una gran autonomia. Per la seua part, Xavier Canelles, un altre usuari que va al pis una vegada a la setmana des de fa quatre mesos, va assenyalar que l’habitatge és un entorn relaxat i còmode en el qual poder escoltar música o llegir. Si l’evolució és bona, va assegurar que més endavant podria augmentar els dies d’estada. El projecte busca crear un ambient segur, inclusiu i col·laboratiu en el qual es fomenti l’autonomia i el benestar de les persones residents, perquè puguin decidir sobre el seu dia a dia.