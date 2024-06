Prop del 75% dels catalans van respirar aire contaminat per sobre dels nivells que marca la UE per al 2030

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Prop de tres quarts de la població catalana va respirar aire contaminat per damunt dels límits legals que la Unió Europea marca per al 2030. És una de les principals conclusions de l'informe sobre qualitat de l'aire d'Ecologistes en Acció. Els ports de Barcelona i Tarragona i la plana de Vic tenen superacions dels valors límit de PM10, mentre que el Prepirineu, la plana de Vic i l'aeroport del Prat mostren una gran afectació de la contaminació per ozó troposfèric. Barcelona i l'àrea metropolitana superen els valors de la nova Directiva de manera àmplia i generalitzada.

Tot i la significativa millora de la qualitat de l'aire a Catalunya respecte dels darrers anys, el 100% de la ciutadania ha respirat nivells de contaminació per sobre de les recomanacions de l'OMS i el 75% de la població ha estat afectada per nivells de contaminació superiors al que estableix la nova Directiva de qualitat de l'aire per al 2030.

Malgrat que per primera vegada des de la seva entrada en vigor el 2010 Barcelona i Madrid van complir el límit legal anual d'NO2, les principals àrees urbanes espanyoles van superar el nou límit legal anual aprovat per al 2030.

L'ozó continua sent el contaminant que presenta més extensió i afecció a la població, i el més estretament lligat al canvi climàtic. Tot coincidint amb les onades de calor de juliol i agost, el 2023 es van produir 15 superacions del llindar d'alerta a Puertollano (Ciudad Real) i al port de Tarragona, la pitjor situació des de l'any 2015.

Manlleu va registrar el valor més elevat de l'estat en benzopirè (BaP), un contaminant cancerigen relacionat amb l'aprofitament energètic de biomassa, del qual hi ha hagut superacions dels valors recomanats per l'OMS a 17 estacions catalanes.

Els plans de millora de la qualitat de l'aire són obligatoris segons la legislació vigent, però una desena de comunitats autònomes continuen incomplint la seva obligació d'elaborar-los per rebaixar l'ozó a les zones on s'excedeixen els objectius legals. A instàncies d'Ecologistes en Acció, els tribunals de justícia han obligat a aprovar-los als governs de Castella i Lleó, Catalunya, el País Valencià i Navarra.

Segons l'entitat, l'única manera de millorar la qualitat de l'aire a les ciutats és disminuir el trànsit motoritzat, tot potenciant la mobilitat activa de vianants i ciclista i el transport públic net. També cal promoure l'estalvi energètic, adoptar les millors tècniques industrials disponibles, tancar les centrals tèrmiques de combustibles fòssils, penalitzar el dièsel, reduir l'ús de l'avió, accelerar l'àrea de control de les emissions del transport marítim del Mar Mediterrani i una moratòria de les noves macrogranges ramaderes.