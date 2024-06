Quan comença l’estiu de 2024? Serà molt calorós?

detail.info.publicated agències / REdacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’estiu 2024 començarà a l’hemisferi nord a les a 22:51 hores del dijous 20 de juny, segons càlculs de l'Observatorio Astronómico Nacional (Instituto Geográfico Nacional). La durada de l’estació és de 93 dies i 16 hores, fins al 22 de setembre, quan comenci la tardor.

El dia 20 de juny el sol sortirà a les 6.17 h i no marxarà fins a les 21.28 h, per un total d’una mica més de 15 h i 10 min de llum solar (sis més que al solstici d’hivern). El dia més llarg de l’any i, per tant, la nit més curta de l’any que, contràriament a la creença popular, no és la de Sant Joan.

El sol aquell dia haurà pujat 72,1º per sobre de l’horitzó. És el moment de l’any en què el sol el tenim més amunt i, per tant, és el dia de l’any en què projectem menys ombra al migdia. Com a curiositat, als tròpics (a una latitud de 23,4º) el sol arriba el dia del solstici totalment perpendicular (90º) per la qual cosa si ens trobéssim allà aquell dia, al migdia, no projectaríem ombra.

Després de la vuitena primavera més càlida del segle XXI, l’estiu, que comença encara amb fred i pluja pel pas d’una dana, es preveu molt calorós a tot Espanya i podria estar entre el 20 % dels més càlids registrats fins ara. Ho indiquen els dos grans models estacionals. Tant l'americà com el model europeu preveuen un estiu amb temperatures mitjanes més altes del que seria habitual.

L’anomalia, segons el model americà (NOAA), se situaria al voltant d’ 1 ºC al conjunt del territori català. Per la seva banda, el model europeu (ECMWF) pronostica una probabilitat d’entre el 80 i el 90 % que la temperatura mitjana d’aquest estiu sigui superior a la que marca la mitjana climàtica.

Respecte a les precipitacions, el trimestre podria ser més sec del que és habitual, especialment al nord i interior de la península, ha avançat Rubén Del Campo, portaveu de l’Agencia de Meteorología (Aemet) que ha advertit que el pronòstic respecte a les pluges estivals cal agafar-se'l amb "cautela".

En roda de premsa per presentar la predicció estacional de l’estiu i el balanç climàtic de la primavera, Del Campo ha assenyalat que l’estiu que comença aquest dijous "no acaba d’arrancar", encara que divendres es notarà ja un "esglaó" amb temperatures més normalitzades per a l’època, davant aquests dies tan freds.

Pel que fa als esdeveniments astronòmics, el més esperat és les tradicionals llàgrimes de Sant Llorenç. Els Perseids tindran el moment màxim a mitjans d’agost. També es podran observar les delta aquàrides, amb un màxim esperat a finals de juliol. Mart, Júpiter i Saturn seran visibles abans de la sortida del sol.