Troben noves respostes immunitàries que expliquen com algunes persones eviten la covid

Un equip científic ha descobert noves respostes immunitàries que ajuden a explicar algunes persones, malgrat estar en contacte amb el coronavirus, eviten com contreure i desenvolupar la covid-19.

Utilitzant seqüenciació unicel·lular, investigadors del Instituto Wellcome Trust Sanger, l’University College (UCL) i l’Imperial College de Londres van estudiar les respostes immunes contra la infecció per SARS-CoV-2 en voluntaris adults sans.

No tots els participants exposats van desenvolupar una infecció per covid-19, la qual cosa va permetre a l’equip descobrir respostes immunitàries úniques associades amb la resistència a infeccions i malalties virals sostingudes.

Les troballes, publicades aquest dimecres a Nature, proporcionen el 'cronograma més complet’ fins la data sobre com respon el cos a l’exposició al SARS-CoV-2 o a qualsevol malaltia infecciosa, segons els autors.

El treball és part de la iniciativa internacional 'Human Cell Atlas', que està cartografiant tots els tipus cel·lulars del cos humà per transformar la comprensió de la salut i la malaltia.

Els investigadors es van proposar de capturar les respostes immunes directament des de l’exposició, informa un comunicat Wellcome Trust Sanger Institute.

Per a això, a 36 voluntaris adults sans sense antecedents de covid se’ls va administrar el virus SARS-CoV-2 pel nas. Els investigadors van realitzar un seguiment detallat de la sang i el revestiment del nas, rastrejant tota la infecció, així com de l’activitat de les cèl·lules immunitàries abans de la infecció en 16 voluntaris.

Els equips van utilitzar després la seqüenciació unicel·lular per generar un conjunt de dades de més de 600.000 cèl·lules individuals. En tots els participants, l’equip va descobrir respostes no informades prèviament involucrades en la detecció immediata del virus. Això va incloure l’activació de cèl·lules immunitàries especialitzades de la mucosa en la sang i una reducció dels glòbuls blancs inflamatoris que normalment engoleixen i destrueixen els patògens.

Els individus que van eliminar immediatament el virus no van mostrar una resposta immune generalitzada típica, sinó que van desenvolupar respostes immunes innates subtils, mai abans vistes.

Els investigadors suggereixen que els alts nivells d’activitat d’un gen anomenat HLA-DQA2 abans de l’exposició també van ajudar les persones a prevenir una infecció prolongada. Al contrari, els sis individus que van desenvolupar una infecció sostinguda per SARS-CoV-2 van exhibir una resposta immune ràpida a la sang però una resposta immune més lenta al nas, el que va permetre que el virus s’establís allà.

Els investigadors van identificar a més patrons comuns entre els receptors de cèl·lules T activades, que reconeixen i s’uneixen a les cèl·lules infectades per virus. Això ofereix informació sobre la comunicació de les cèl·lules immunitàries i el potencial per desenvolupar teràpies dirigides amb cèl·lules T no només contra la covid, sinó també contra altres malalties.

Rik Lindeboom, en l’actualitat en l’Institut del Càncer dels Països Baixos, assenyala que aquesta va ser 'una oportunitat increïblement única' per veure com són les respostes immunes quan es troben un nou patogen, en un entorn on es podrien controlar factors com el temps d’infecció i les comorbiditats.

Para Marko Nikoli", de l’UCL, ara existeix una comprensió molt més gran de tota la gamma de respostes immunes, la qual cosa podria proporcionar una base per desenvolupar possibles tractaments i vacunes que imitin aquestes respostes protectores naturals.

Sarah Teichmann, autora principal de l’estudi i cofundadora del Human Cell Atlas, agrega que a mesura que es construeixi aquest mapa es podrà identificar millor quines de les cèl·lules són fonamentals per combatre les infeccions i comprendre per quines diferents persones responen al coronavirus de diferents maneres.