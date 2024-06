Lleida, en un gran projecte contra el càncer de fetge

L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha adjudicat la dotació econòmica més gran a Espanya per estudiar dos dels tumors amb pitjor pronòstic, el de fetge i el de pulmó. En total, concedirà 18 milions d’euros per a projectes d’investigació en els quals participaran hospitals i centres d’investigació de vint províncies, entre les quals Lleida.

Deu milions es destinaran al projecte SOSCLC-AECC: Càncer de pulmó de cèl·lula petita. De les xarxes biològiques a la teràpia personalitzada. L’objectiu és desenvolupar nous tractaments i millorar la supervivència i qualitat de vida en aquests pacients mitjançant la creació d’una xarxa tant nacional com internacional per estudiar aquest tumor a nivell molecular i epidemiològic. De fet, segons l’AECC, “el càncer de pulmó de cèl·lules petites és un dels tipus més mortals. Així doncs, en la majoria dels casos es diagnostica quan ja està estès. Actualment, només el 3% dels pacients viu més de cinc anys i la incidència és de més de 4.000 nous casos l’any a Espanya”. L’altra ajuda, de vuit milions, anirà al projecte ASPIRE-AECC: Millorar la supervivència dels pacients de càncer de fetge combinant immunoteràpia i cirurgia, que comptarà amb la participació d’investigadors lleidatans. La investigació té com a objectiu dur a terme un assaig clínic per incrementar la supervivència en pacients operats de carcinoma hepatocelular que seran tractats amb immunoteràpia abans i després de la cirurgia. També es definiran marcadors que permetin predir la resposta al tractament per avançar cap a una teràpia més personalitzada, així com la identificació de teràpies alternatives per als pacients que mostrin resistència al tractament inmunoteràpic. Els dos ajuts tindran una durada de 5 i 6 anys, respectivament. Amb això, l’Associació Espanyola Contra el Càncer busca assolir el 70 per cent de supervivència en càncer per a l’any 2030, a més d’atansar la investigació als pacients de cada territori.