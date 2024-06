Nacho Vidal, investigat per conducció temerària i negar-se a les proves de drogues després d’un accident

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de València investiga l’exactor porno Ignacio Jordà, conegut com Nacho Vidal, per presumptament conduir drogat per l’autovia A-7, a l’altura de Picassent, on va tenir un accident, i negar-se a fer-se les proves, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores dels fets.

L’incident va tenir lloc ahir de matinada, quan l’exactor, que està pendent de ser jutjat per homicidi imprudent en relació amb el 'ritual del gripau', va tenir l’accident mentre circulava per l’A-7.

Després del sinistre, Nacho Vidal es va negar a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues i va ser traslladat a un hospital de València, on sí que les hi van fer i, segons ha avançat Levante-EMV, va donar positiu en cocaïna, benzodiazepines i marihuana. També li van realitzar un TAC per presentar un cop al cap.

Com a conseqüència, l’exactor va quedar investigat en una causa oberta per un delicte de negar-se a sotmetre’s a les proves d’alcohol i droga i per conducció temerària. Haurà de declarar davant del jutge quan sigui requerit.

Paral·lelament, Nacho Vidal espera judici pel 'ritual del gripau', procediment pel qual s’enfronta fins set anys de presó. Aquest cas, relacionat amb la mort del fotògraf José Luis Abad el juliol de 2019 a Enguera, va ser sobresegut però recentment l’Audiència l’ha reobert.