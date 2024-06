Alerten del perill de la moda de la 'durícia solar'

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les xarxes socials estan saturades de suposats experts que comparteixen consells de salut dubtosos. L’última moda que s’ha vist en plataformes com TikTok és la de persones discutint sobre l’anomenada "durícia solar". Aquesta tendència intenta convèncer que el sol no és nociu per a la pell, sinó que aquesta no està acostumada a rebre'l. Segons aquests individus, s’ha d’exposar la pell al sol de manera progressiva en els mesos previs a l’estiu, amb l’objectiu de poder prendre el sol sense protector solar i evitar cremades. Una perillosa tendència que està guanyant cada vegada més adeptes, especialment entre els qui freqüenten platges i piscines, cerca que la pell adquireixi un to més fosc.

Tanmateix, l’anomenat ‘durícia solar’ comporta un risc extrem, ja que pot desencadenar diverses afeccions dermatològiques i augmentar la probabilitat de desenvolupar càncer de pell.

Entre les conseqüències d’aquesta prolongada exposició sense protecció solar es troben les cremades i l’envelliment prematur de la pell.

A més, cal tenir en compte que les persones rosses i pèl-roges, amb pell clara i pigada, que no es bronzegen i es cremen amb facilitat, tenen una menor tolerància al sol i, per tant, una predisposició més elevada a desenvolupar melanomes en comparació amb les persones de pell més fosca. Per això, és crucial utilitzar una bona crema de protecció solar i prendre mesures com evitar l’exposició al sol durant les hores centrals del dia en ple estiu o quan l’índex UV és molt alt.

Sempre que no siguem a l’ombra, és recomanable protegir-se amb un barret, ulleres de sol i roba adequada. Existeixen samarretes de protecció solar, fabricades amb un teixit molt dens, que redueixen significativament la penetració dels rajos de sol a la pell, molt més que una samarreta normal. Aquestes peces són especialment adequades per a nens a la platja i per a adults que practiquen esports a l’aire lliure.