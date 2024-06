Baggio i la seua família, segrestats a la seua mansió en un atracament, durant l’Itàlia-Espanya

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’exjugador internacional italià Roberto Baggio i la seua família van estar segrestats aquest dijous durant 40 minuts mentre es jugava l’Itàlia-Espanya de l’Eurocopa 2024, quan un grup de lladres violents va entrar a la seua mansió i els va tancar en una habitació, segons mitjans italians.

Baggio, de 57 anys, va resultar ferit al ser colpejat amb la punta d’una pistola al front durant l’atracament a la seua casa d’Altavilla Vicentina (Vicenza, nord), va revelar aquest divendres "Il Corriere della sera".

L’atracament va començar sobre les 22.00 hora local (20.00 GMT), quan el Pilota d’Or i la seua família estaven veient l’Itàlia-Espanya a la televisió i un grup d’almenys cinc persones, totes armades, va irrompre a l’habitatge.

Baggio es va encarar amb ells i després d’una breu baralla amb un, l’assaltant el va colpejar a la cara amb la punta d’una arma, la qual cosa li va causar una ferida profunda, i després l’exjugador i la seua família van ser tancats en una habitació.

Mentrestant, els lladres van destrossar totes les habitacions i van robar rellotges, joies i diners, sense que ara per ara s’hagi quantificat el valor total del robatori, segons les mateixes fonts.

Quan el futbolista es va adonar que els lladres se n’havien anat, va tirar al terra la porta de l’habitació, en la qual van passar uns 40 minuts, i va trucar als carrabiners (policia militaritzada), que van arribar de seguida a la mansió i es van emportar les imatges gravades per les càmeres de vigilància.

Baggio i la seua família van ser traslladats a l’hospital, on l’exjugador va rebre diversos punts de sutura a la ferida del front, mentre que la resta dels seus familiars no van patir lesions, només la por per la violència dels atracadors.