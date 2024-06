Una dieta adaptada i saludable pot ajudar a afrontar el càncer de mama

Una trentena de pacients i una vintena d’acompanyants van participar ahir en el taller Nutrició i càncer de mama organitzat per l’hospital Arnau de Vilanova i Novartis en el qual expertes van compartir consells per mantenir una dieta saludable per pal·liar efectes no desitjats.

La doctora Noemí Tuset, oncòloga mèdica de l’Arnau, va posar de manifest la rellevància de l’alimentació davant del càncer, apuntant que una dieta adaptada i saludable pot influir positivament en l’evolució de la malaltia i en la resposta al tractament. “És important que els pacients entenguin com una dieta rica en nutrients pot enfortir el sistema immunològic, reduir la inflamació i incrementar els nivells d’energia, permetent-los suportar millor els tractaments i afavorint d’aquesta manera una reducció més gran del risc de recaiguda”, va assenyalar. Per la seua part, Carla Not, dietista i nutricionista especialitzada en nutrició clínica, va oferir un taller pràctic en el qual es va evidenciar com el coneixement d’un mateix i dels hàbits és crucial per poder iniciar una alimentació conscient dirigida a millorar la salut. Així mateix, les pacients van rebre consells per poder fer front als efectes associats al tractament.