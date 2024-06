El segon premi de la Loteria de dijous, íntegre a Tremp amb 360.000 euros

L’administració de loteria La Ferradura Màgica, ubicada al carrer Barcelona número 8 de Tremp, va repartir ahir 360.000 euros del sorteig de la Loteria Nacional que se celebra els dijous al vendre íntegrament el segon premi, dotat amb 60.000 euros a la sèrie, o el que és els mateix, 6.000 euros al dècim. La sort va recaure en el número 22302. En total es van vendre 60 números, deu per cada una de les sis sèries que tenien disponibles, i tots ells es van repartir a través de finestreta, segons va explicar a aquest diari la propietària de l’administració, que va afirmar que estava “molt contenta” i que no podia “esperar a demà per conèixer els afortunats” ja que molts d’ells són gent de la mateixa comarca. Aquest, tanmateix, no és el primer premi important que ha venut La Ferradura Màgica, ja que l’administració ha repartit altres premis de la Loteria Nacional durant la seua existència.

L’any 2015, es van vendre allà deu dècims del primer premi del Sorteig de la Loteria Nacional del dissabte dotat amb 600.000 euros la sèrie (60.000 euros el dècim). “Només ens falta un primer premi del sorteig de dijous”, va fer broma la propietària.