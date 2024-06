La comunitat marroquina de Guissona celebra la seua festa

La comunitat marroquina de Guissona Al Manar, que significa far, va celebrar ahir a la tarda la seua festa anual oberta a tota la població. L’associació va convidar els veïns a degustar galetes típiques i a ballar la música tradicional del Marroc. L’acte va tenir lloc al centre del municipi, concretament a la plaça de l’ajuntament, per fer-ne partícip tot el veïnat. El president de l’entitat, Noureddine –un dels primers immigrants a arribar a Guissona fa 35 anys–, va comentar que Al Manar compta amb 130 persones, per bé que a Guissona hi ha 180 marroquins en total. Aquest és el segon any que celebren aquesta festa, atès que l’entitat es va fundar l’any passat. La comunitat marroquina és la quarta amb més nombre de veïns al municipi de l’Urgell, després de Romania, Ucraïna i el Senegal.