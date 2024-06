Les colles castelleres recuperen l'activitat prepandèmica

L’activitat castellera va recuperar el 2023 el ritme de l’activitat prepandèmica, després d’una temporada gairebé en blanc i dos que es van dedicar a la remuntada. Tan sols l’any passat, les colles van plantar més de 10.600 castells, una xifra habitual entre el 2014 i el 2019.

Els registres anuals de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCC) documenten més d’un centenar de tipus de castells diferents que s’han elevat a la plaça, durant els últims quinze anys. Els castells es classifiquen en funció del nombre de pisos, estructura –el nombre de persones per pis–, segons si tenen folre, manilles o pilar.. Totes aquestes variables es poden combinar en una mateixa construcció.Els castells que es van carregar amb més freqüència el 2023 van ser els considerats “bàsics”. El pilar de 4 encapçala amb diferència la llista de les construccions més populars, ja que va ser aixecat 4.587 vegades; seguit del pilar de 5, alçat 987 vegades, i del 3 de 6, amb 478 vegades. Carles Cortés, president de la Coordinadora de Colles, va afirmar que l’alça de les construccions bàsiques suposa “un gran valor, ja que és una conseqüència de la proliferació de colles noves”.Les dades assenyalen que el 99% dels castells es descarreguen. Cortés va apuntar que hi ha hagut “una evolució des del 2010” i que avui dia la logística de les construccions està “més estudiada i es basa en la tècnica, més que en el pes”.

Els últims registres de l’arxiu anual de la CCC destaquen el retorn de la gamma extra, una categoria de gran dificultat d’execució que consta de vuit pisos o més. Des de l’any 2009, el 2 de 9 amb folre i manilles s’ha mantingut com la construcció més popular. Si bé es van comptabilitzar 60 construccions d’aquest tipus l’any passat, la xifra, que representa un 0,5% del total, es manté lluny dels registres prepandèmics. El rècord l’ostenta el 2017, amb 127 càrregues de gamma extra. “El pilar dels castells són els nens; sense ells, no poden funcionar”, va assegurar Cortés. Un altre motiu que justificaria la dificultat per recuperar les construccions de gamma extra és la pèrdua de camises –el nom que reben els membres de les colles en l’argot casteller–, algunes de veteranes i que formaven part del tronc dels castells. Ara els grups estarien recuperant o incorporant nous membres, a poc a poc.