Consells per estalviar energia elèctrica a l’estiu

Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures, les famílies solen experimentar un increment significatiu a les seues factures d’electricitat. Aquest augment es deu principalment a l’ús intensiu d’aires condicionats i altres dispositius amb què es busca refrescar les cases. En ciutats com Madrid i Sevilla, el consum energètic pot incrementar-se fins un 30%.

Malgrat que actualment, gràcies a les fonts d’energia renovable, el preu de la llum es troba lluny del nivell assolit durant la crisi energètica de 2022, des d’Octopus Energy destaquen la importància de replantejar la nostra relació amb l’energia i la necessitat de reforçar el nostre compromís amb les mesures que promouen l’eficiència energètica.

Per ajudar les famílies a mantenir la seua factura de llum el més controlada possible, Octopus Energy ofereix una sèrie de consells pràctics per reduir el consum energètic i, per tant, la factura.

Segons l’energètica, una casa mitjana pot experimentar un augment de fins a 50 euros mensuals en la factura d’electricitat a causa de l’ús intensiu de sistemes de refrigeració. Així mateix, l’empresa destaca que reduir el consum energètic no només ajuda a disminuir la factura de llum, sinó que també contribueix a reduir l’empremta de carboni, promovent la sostenibilitat del medi ambient.

Aire condicionat o ventilador?

Un dels debats més comuns a les és si encendre l’aire condicionat o utilitzar un ventilador. És important tenir en compte que, encara que l’aire condicionat ofereix un refredament més potent, també consumeix molta més energia.

● Aire condicionat: de mitjana pot consumir entre 2.000 i 3.500 watts per hora. El seu ús intensiu pot incrementar la factura d’electricitat entre un 30 i un 50% durant els mesos d’estiu. En aquest cas, netejar els filtres i realitzar un manteniment adequat assegura un funcionament eficient i menys consum energètic.

● Ventilador: consumeix aproximadament entre 50 i 100 watts per hora. Si s’utilitza durant 8 hores diàries, el cost mensual serà al voltant dels 5 o 10 euros. Els ventiladors de sostre, per exemple, són una bona alternativa, ja que distribueixen l’aire de manera uniforme.

Senzills gestos

A més de l’ús eficient de dispositius de refrigeració, hi ha pràctiques senzilles que poden ajudar a mantenir les cases més fresques:

● Abaixar les persianes: mantenir les persianes abaixades durant les hores més caloroses del dia pot reduir la temperatura interna de la casa Nota de premsa en diversos graus, disminuint així la necessitat de refredament artificial.

● Aprofitar la ventilació natural: obrir les finestres durant les hores més fresques com el matí i la nit pot ajudar a refrescar la casa de manera natural.

● Aïllament: assegurar-se que les finestres i portes estiguin ben aïllades és crucial. S’estima que una casa pot perdre fins un 25% de la seua eficiència energètica a causa d’un mal aïllament. Millorar el segellament de finestres i portes pot reduir significativament la quantitat d’aire calent que entra i l’aire fred que s’escapa, mantenint la casa més fresca i reduint l’ús de l’aire condicionat