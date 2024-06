Quant dura la bateria d’un cotxe elèctric?

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una de les preguntes més freqüents entre els qui consideren adquirir un cotxe elèctric és: quants quilòmetres puc recórrer sense recarregar la bateria? En els models actuals, aquesta informació sol estar disponible al panell d’instruments, que mostra els quilòmetres restants abans que la bateria s’esgoti.

No hi ha una resposta única, ja que l’autonomia de la bateria varia segons factors com la mida del vehicle, el seu pes, el tipus de carretera, l’estil de conducció i el clima. Tanmateix, es poden establir algunes mitjanes sense considerar aquests factors. Per exemple, amb un consum mitjà d’entre 15 i 22 kWh per cada 100 km, una bateria de 24 kWh ofereix aproximadament 150 km d’autonomia, i una de 30 kWh permet recórrer uns 200 km.

Quant dura la vida útil de la bateria d’un cotxe elèctric

La vida útil mínima estimada de la bateria d’un cotxe elèctric és de 8 anys o 150,000 km, la qual cosa equival a uns 3,000 cicles de càrrega. Algunes marques ofereixen fins i tot garanties més àmplies, com la garantia per tota la vida per a la bateria.

Després de 8 anys, és possible que la capacitat de la bateria disminueixi el 75%, encara que això no significa que la bateria sigui inservible, sinó que encara podria funcionar adequadament, encara que amb menor rendiment. Si estàs pensant a comprar un cotxe elèctric, és recomanable revisar amb deteniment la garantia del fabricant, ja que algunes garanties cobreixen només fallos totals, mentre que d’altres ofereixen la substitució si la capacitat cau per sota d’un cert llindar.

Quant temps tarda a carregar-se la bateria d’un cotxe elèctric

El funcionament de la bateria d’un cotxe elèctric és bastant simple: es connecta al motor del vehicle, la qual cosa permet que les rodes girin. En accelerar, s’envia energia al motor, consumint la càrrega de la bateria. La bateria es recarrega quan el cotxe està endollat i es descarrega mentre està en ús.

Amb el temps, els cicles de càrrega i descàrrega degraden la bateria, reduint la seua capacitat de retenir càrrega i augmentant el temps de recàrrega. A més, altres factors com el clima poden afectar la durada de la bateria, sent la calor especialment perjudicial.

Les estacions de càrrega ràpida de nivell 3 poden recarregar la bateria d’un cotxe elèctric fins el 80% en només 30 minuts, però l’ús freqüent d’aquestes estacions pot escurçar la vida útil de la bateria a causa de la calor generada durant el procés de càrrega. Per això, es recomana mantenir la càrrega de la bateria entre el 20% i el 80% de la seua capacitat total per prolongar la seua vida útil.

El temps de càrrega de la bateria pot variar considerablement, oscil·lant entre 30 minuts i 12 hores, depenent de la mida de la bateria i del tipus de punt de càrrega utilitzat. Encara que la càrrega a casa és un procés més lent, pot resultar en grans estalvis. Amb un carregador domèstic de 7 kW, la bateria pot estar completament carregada en unes 8 hores, una cosa que la majoria de les cases poden suportar sense problemes.