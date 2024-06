Renfe comença una campanya amb bitllets des de 7 euros per viatjar aquest estiu

detail.info.publicated europa press

Renfe ha llançat aquest dilluns una nova campanya promocional per viatjar a diferents destinacions de la península entre el 22 de juliol i el 8 de setembre des de 7 euros, comprant els bitllets fins el pròxim 1 de juliol.

Els bitllets que s’adquireixin en aquesta campanya, que la companyia anomena 'Superpreus’, seran vàlids per a trens AVE, Avlo i Llarga Distància, sent el preu més baix de 7 euros el corresponent a alguns trajectes de la seua marca 'low cost’ d’Avlo.

Per la seua part, els clients tindran a la seua disposició bitllets des de 14 euros per viatjar entre Madrid i València, i des de 15 euros per anar de Madrid a Saragossa, Pamplona, Logronyo o Burgos.

L’operador també posarà a la venda bitllets des de 18 euros per viatjar entre Madrid i Barcelona, Lleida i Camp de Tarragona; o entre Madrid i Sevilla, Granada, Algesires, Almeria i Extremadura.

Renfe recorda en un comunicat que la circulació diària de tots els trens de Renfe (de viatgers i mercaderies) evita cada any l’emissió de 4,1 milions de tones de diòxid de carboni (CO2) i suposa un estalvi energètic equivalent a més d’1,1 milions de tones de petroli.

"Els trens elèctrics de viatgers i mercaderies de Renfe garanteixen que no produeixen emissions directes (no hi ha processos de combustió) i en ser l’energia elèctrica d’origen 100% renovable es pot parlar de descarbonització o 'neutralitat de carboni', ja que no es produeixen emissions indirectes tampoc en origen", defensa.