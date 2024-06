Sort rememora l'ancestral ofici de xollar ovelles amb tisora

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aquests dies colles de xolladors han recorregut les diferents granges del Pirineu per xollar les ovelles dels ramats abans de pujar a la muntanya. Per rememorar aquest ofici Sort celebra des de fa 33 anys la festa de La Xollada d'ovelles amb tisora. Mitja dotzena de xolladors han sigut els encarregats de fer la demostració; uns amb tisora com marca la tradició i altres amb màquina elèctrica. Tot per veure l'evolució de l'ofici en les darreres dècades. La festa també serveix per homenatjar a l'activitat ramadera. Al municipi de Sort l'activitat ramadera d'ovelles encara hi és molt present i les seves muntanyes cada any acullen més de 8.000 caps de bestiar.

A la festa, des del 2014 també es fa l'exhibició de xollar amb màquina elèctrica, i des de l'any passat també amb un aparell antic de transició entre les tisores i la màquina actual. La celebració es complementa amb una fira de productes artesans i estris vinculats amb el món dels pastors i xollar.

Ja amb les ovelles xollades les han marcat amb la marca del propietari del ramat. Antigament es feia amb pega i ara es fa amb pintura.

Xollar

La llana de les ovelles, anys enrere, era un complement a l'economia, però actualment és tot el contrari. Els ramaders han de pagar per xollar les ovelles i, per contra, la llana no té cap preu, ningú la vol comprar. Tot i ser un teixit excel·lent, sostenible i biodegradable s'aposta per altres materials. Són moltes les granges que acumulen sacs plens de llana encara de d'altres anys i no troben qui la vulgui, ni que sigui a cost zero. Ara, la llana és considerada com un material de rebuig. Però pel benestar dels animals cada any els pastors fan xollar les ovelles dels seus ramats.