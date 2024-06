Viatges de l’Imserso 2024-2025: detalls per a la nova temporada

detail.info.publicated ep

El termini per a noves sol·licituds de participació en la temporada de viatges 2024/2025 de l’Imserso s'inicia l’1 de juliol i finalitzarà el 22 de juliol. Aquesta temporada comptarà amb 886.269 places i començarà a l’octubre, segons va informar el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Procediment de sol·licitud

Les persones acreditades en temporades anteriors no necessiten presentar una nova sol·licitud. Rebran un document amb les seues dades personals i de preferència de destinació. Si desitgen modificar alguna d’aquestes dades, hauran de tornar el document a l’Imserso dins del termini establert.

Per a noves sol·licituds, es recomana la presentació telemàtica a través de la seu electrònica de l’Imserso. Els interessats poden descarregar el model de sol·licitud des de la pàgina web de l’Imserso i enviar-lo per mitjà dels registres electrònics indicats en l’Ordre SCB/926/2018 o mitjançant correu postal a l'adreça: "Programa de Turisme de l’Imserso, apartat de correus 10.140, 28080 Madrid".

Cartes de renovació per a persones acreditades

En els propers dies, les persones ja acreditades rebran als seus domicilis les cartes de renovació, que inclouran formularis per a l’actualització de dades, si fos necessari.

Ávoris contínua al capdavant del programa de viatges

L’Imserso ha confirmat la pròrroga del programa de Turisme per a la temporada 2024/2025, gestionat per Ávoris Corporación Empresarial en associació amb Halcón Viajes. La gestió del programa seguirà el mateix plec de la temporada 2023/2024, que inclou 70.000 noves places i un pressupost incrementat en un 14%, assolint els 300 milions d’euros.

Compromisos de millora

En resposta a les crítiques del sector per incompliments en la gestió del programa actual, l’Imserso ha promès prendre mesures per evitar que aquests problemes es repeteixin en la pròxima temporada. Les crítiques es van centrar en la satisfacció i experiència dels beneficiaris, així com en l’operativitat i la imatge de les agències de viatges.

Per a més informació i detalls sobre com presentar la sol·licitud, visita la seu electrònica de l’Imserso o consulta el Boletín Oficial del Estado.