Girona, la ciutat més infidel d'Espanya: aquest és el lloc que ocupa Lleida, segons Ashley Madison

Ashley Madison, la plataforma líder de cites per a persones casades identifica les ciutats que desafien la monogàmia. Segons la darrera actualització, Girona lidera el pòdium mentre Barcelona i Granada escalen en relacions extramatrimonials.

Ashley Madison identifica i enumera en un rànquing els municipis d'Espanya on més persones busquen relacions fora del seu matrimoni, basant-se en les dades dels usuaris i la concentració d'infidels en relació amb la població de cada ciutat.

Aquest any Girona es converteix en la ciutat més infidel de l'Estat i Barcelona es queda al segon lloc, després d'haver portat la distinció de la ciutat més infidel l'estiu passat, i Granada es col·loca per primera vegada al pòdium en tercera posició. Lleida se situa fora del top ten, però a un pas d'entrar-hi, en onzena posició.

"Aquest rànquing confirma que la recerca de relacions més enllà de la monogàmia no és simplement una tendència de les grans urbs, sinó un fenomen a escala nacional. La diversitat de ciutats al nostre rànquing demostra que la necessitat humana de connexió i exploració emocional transcendeix fronteres , evidenciant que la monogàmia tradicional està sent redefinida a la societat contemporània” afirma Christoph Kraemer, Director General Europa d'Ashley Madison.

Segons aquest mapa, les 20 ciutats més infidels d'Espanya són:

Girona Barcelona Granada Tarragona Madrid Saragossa Alcobendes Bilbao Reus Marbella Lleida València Salamanca Sabadell Jaén Palma de Mallorca Lleó Vigo Terrassa Mataró

Manresa, que va ocupar el primer lloc l'any passat, ha quedat fora de la classificació i ha cedit el lideratge a Girona. Un total de vuit ciutats catalanes figuren a la llista, una més que l'any anterior, i destaca l'ascens de Tarragona que puja 12 llocs.

El rànquing també revela que altres grans ciutats espanyoles com Madrid, Saragossa i Bilbao es mantenen als primers llocs, evidenciant una tendència generalitzada d'infidelitat a tot l'Estat. Ciutats turístiques com Marbella i Palma de Mallorca no es queden enrere i també figuren a la llista.