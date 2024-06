Polèmic cartell de l’Orgull amb preservatius i talons a Madrid

La Federació Estatal LGTBI+ i el Col·lectiu LGTBI de Madrid van assenyalar ahir que el cartell de la celebració de l’Orgull de l’ajuntament de Madrid “invisibilitza” la realitat del col·lectiu i han demanat de “prendre una mica de consciència” de la seua lluita. En aquesta campanya es poden observar sabates de taló, copes, preservatius i ossos de peluix. “Abans de dissenyar uns cartells, que pretenen representar la data de més visibilitat i reivindicació d’un col·lectiu sencer, cal prendre una mica de consciència de quin és l’origen de la seua lluita, de quins són les seues reivindicacions actuals i, a més, no obviar cada una de les seues sigles, perquè el que no es nomena directament no existeix, va assegurar la vicepresidenta de la Federació Estatal LGTB+, Paula Iglesias. Així mateix, va criticar el contingut del cartell, que ha dit que utilitza “símbols que continuen estigmatitzant el col·lectiu i que l’únic que fan és continuar perpetuant estereotips sobre les persones LGTBI, com la hipersexualització o fins i tot la ploma”.