El 31% de la població mundial no fa cap tipus d’activitat física, sobretot les dones

El 31 per cent de la població adulta mundial, és a dir, gairebé 1.800 milions d’adults, no fa cap tipus d’activitat física i corre el risc d’emmalaltir per això, sobretot les dones, el que suposa un augment del sis cent entre 2010 i 2022, segons revelen les noves dades presentades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i publicades en un article de 'The Lancet Global Health'.

Els resultats apunten a una tendència "preocupant" d’inactivitat física entre els adults, que passa de 24 per cent el 2010 al 31 per cent el 2022. Segons han ressaltat els experts de l’OMS en la roda de premsa de presentació de l’estudi, si la tendència continua, es preveu que els nivells d’inactivitat continuïn augmentant fins assolir el 35 per cent en 2030, i el món està actualment lluny de complir l’objectiu mundial de reduir la inactivitat física de cara al 2030.

No obstant, Espanya es troba per sota de la mitjana mundial ja que només el 25 per cent de la població no fa cap tipus d’activitat física. Són més inactives les dones que els homes.

Actualment, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que els adults facin 150 minuts d’activitat física d’intensitat moderada, o 75 minuts d’activitat física d’intensitat vigorosa, o equivalent, a la setmana, per la qual cosa l’incompliment d’aquestes recomanacions seria dins del concepte "inactivitat física", on es troba un terç de la població mundial.

En aquest context, el director de promoció de la salut de l’OMS, el doctor Ruediger Krech, ha advertit que la inactivitat és "una amenaça silenciosa per a la salut mundial" ja que "contribueix significativament a la càrrega de malalties cròniques com les cardiovasculars, el càncer, la diabetis o les malalties respiratòries".

"En 10 anys podrien evitar-se 500 milions de nous casos de malalties no transmissibles, amb un cost per al sistema de salut pública de 300.000 milions de dòlars, si les poblacions assolissin els nivells recomanats d’activitat física. L’activitat física ha de ser accessible, assequible i agradable per a tothom perquè puguem reduir significativament el risc de malalties no transmissibles i trastorns mentals", ha apuntat.

D’altra banda, les dades també revelen una continuació de la tendència que les dones són menys actives que els homes, amb taxes d’inactivitat del 34 davant el 29 per cent, "augmentant en alguns països fins el 20 per cent i en més d’un terç dels països és superior al 10 per cent", segons ha ressaltat la cap de Vigilància, Seguiment i Presentació d’Informes, Departament de Enfermedades No Transmisibles de l’OMS, la doctora Leanne Riley.

Així mateix, les taxes més elevades d’inactivitat física s’observen a la regió d’Àsia-Pacífic de renda alta (48%) i Àsia Meridional (45%), mentre que els nivells d’inactivitat en altres regions oscil·len entre el 28 per cent dels països occidentals de renda alta, entre els quals es troba Espanya, i el 14 per cent d’Oceania.

A més, les persones majors de 60 anys són menys actives que altres adults, la qual cosa subratlla la importància de promoure l’activitat física entre els adults grans.

Segons ha ressaltat els experts, existeixen múltiples raons per les quals la inactivitat física està augmentant a tot el món, entre les quals s’inclouen els canvis en els models de feina (tendència cap a una feina més sedentària), els canvis en el medi ambient, que dificulten el transport actiu, i els canvis en les activitats de lleure, és a dir, més activitats sedentàries davant una pantalla.

Davant d’aquestes dades, l’Organització Mundial de la Salut fa una crida als països perquè reforcin l’aplicació de polítiques que promoguin i facilitin l’activitat física.