Condemnat un paparazzi a un any de presó per assetjar la parella de Gerard Piqué

detail.info.publicated agències

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jutjat penal número 14 de Barcelona ha condemnat a un any de presó el paparazzi Jordi Martín pels delictes d'assetjament i lesions a Clara Chía, parella de Gerard Piqué. La sentència considera provat que el fotògraf va assetjar de manera "insistent i reiterada" la víctima, a través de "vigilàncies i persecucions constants, la proximitat física i l'ús de les xarxes socials", i afirma que la "gravetat de la conducta és inqüestionable". Així, el jutjat imposa al condemnat una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació de la denunciant d'un any i mig i l'obliga a indemnitzar-la amb més de 13.000 euros pels danys morals i les despeses sanitàries derivades de l'assetjament.

En la sentència, el magistrat relata diferents situacions en què Chía es va sentir assetjada i considera provat que el fotògraf va perseguir la parella del futbolista fins a arribar a envair "àmbits privats", com l'aparcament de la seu de l'empresa Kosmos, propietat de Piqué i on treballa la denunciant. A més, també assegura que el paparazzi va arribar a posar en perill a la víctima amb persecucions en cotxe per Barcelona "a gran velocitat".

"El comportament de l'acusat cap a ella ha superat amb escreix tots els límits del que podria ser acceptable, en proporció a l'atenció o expectació mediàtica que va suposar ser coneguda com la nova parella de Piqué", diu la sentència. Segons l'escrit, la persecució va arribar fins al punt de fer "insuportable l'existència quotidiana" de la denunciant.

Així, el magistrat confirma que Chía es va veure obligada a "modificar" els seus hàbits diaris i inclús a canviar de domicili o abandonar el seu lloc de treball temporalment per tal d'evitar el contacte amb el fotògraf i assegura que els fets han generat una "important alteració" en ella tant des del punt de vista psíquic com físic.

Per aquest motiu, el jutjat també ha sentenciat que el fotògraf haurà d'indemnitzar la víctima per les seqüeles que pugui patir, que determinaran un informe forense. El magistrat també ha condemnat Martín a fer-se càrrec de les despeses del procés.