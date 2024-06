Dones Transformadores: Maite Sainz de la Maza

La Maite es va especialitzar en arquitectura amb terra, en adonar-se que al territori on vivia existeix molta construcció antiga amb aquest material. De fet, alguna d'elles forma part del patrimoni arquitectònic del territori i actualment necessita una restauració, rehabilitació o una adaptació als nous usos que se li estan donant avui en dia.

“Per un altre costat, veiem que hi havia una demanda creixent del mercat per nous materials de construcció naturals, com la terra, per construir una arquitectura ambientalment més sostenible”.

Investigant materials i fent recerca van crear productes com Tapialblock que és un material ecoinnovador des de la seva formulació fins a la fabricació i reutilització, compost per materials naturals 100% reciclables i fabricat amb el mínim cost energètic.