L'EMA alerta que persones sense obesitat no han d’utilitzar fàrmacs de diabetis per aprimar-se

detail.info.publicated agencias

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha advertit aquest dimecres que els fàrmacs anàlegs de GLP1 com Ozempic, indicats per tractar la diabetis tipus 2, "no han d’utilitzar-se per a la pèrdua de pes estètica" per persones sense obesitat o que no tinguin problemes de salut relacionades amb el sobrepès.

L’EMA també ha instat els professionals sanitaris a "oferir a aquestes persones" sense problemes de salut que busquen perdre pes "consells sobre com mantenir un estil de vida (saludable)" en lloc de plantejar-se utilitzar medicaments no destinats a aprimar-se per estètica, una pràctica que també ha causat l’escassetat d’aquest fàrmac a la Unió Europea (UE).

"Els anàlegs del receptor GLP-1 no estan aprovats per a, i no s’han d’utilitzar per a, la pèrdua de pes estètica, és a dir, per persones sense obesitat o persones amb sobrepès que no tinguin problemes de salut relacionats amb el pes", ha alertat l’agència europea, amb seu a Amsterdam.

En una roda de premsa, la directora de l’EMA, Emer Cooke, va advertir que la demanda d’anàlegs del receptor GLP1 "continua creixent i actualment l’oferta no pot seguir el ritme" i des de 2022 s’ha produït escassetat d’aquests fàrmacs a tot el món. "Hem d’assegurar-nos-els que els pacients que més necessiten aquests medicaments puguin accedir", ha afegit.

"La situació no es resoldrà el 2024, és complicada per molts factors", ha assenyalat Cooke, que ha fet una "crida a tots perquè posin de la seua part" i resoldre el problema d’escassetat, el que inclou a la indústria, els sanitaris, pacients i públic general. En aquest sentit, l’EMA ha instat els països europeus a "desenvolupar directrius per facilitar la priorització" de pacients amb necessitat.

L’EMA també va subratllar que la menció freqüent en mitjans de comunicació i xarxes socials de la tendència d’ús d’aquests fàrmacs entre persones que volen perdre pes per motius d’imatge és una cosa que ha "empitjorat l’escassetat existent", en afegir-se a les limitacions de capacitat de fabricació.

"La contínua alta demanda d’aquests fàrmacs també ha atret activitat criminal, augmentant el risc que productes falsificats ingressin al mercat amb greus conseqüències per a la salut pública", ha advertit l’agència, que demana als ciutadans "no comprar" aquests fàrmacs "sense una recepta mèdica" i fer-ho sol en farmàcies registrades.

L’EMA ha recordat que les farmacèutiques "hauran d’assegurar-se que els missatges que utilitzen per publicitar aquests medicaments hagin estat aprovats per les autoritats regulatòries" i va assenyalar que les afirmacions que facin han "d’alinear-se amb l’ús racional d’aquests fàrmacs i els objectius de salut pública".

Per lluitar contra els usos abusius, també va instar les companyies farmacèutiques a "considerar implementar campanyes de conscienciació sobre el maneig del pes i activitats educatives sobre l’escassetat en curs i les seues implicacions per a la pràctica clínica".

Els medicaments Bydureon, Byetta, Lyxumia, Ozempic, Rybelsus, Trulicity i Victoza estan indicats a la UE només per a diabetis, mentre que Saxenda i Wegovy ho estan per al maneig del pes com a complement a la dieta i l’exercici en persones amb obesitat o problemes de salut relacionats amb el sobrepès.

Per la seua part, Mounjaro (tirzepatida), que estarà disponible a les farmàcies espanyoles a partir de l’1 de juliol, està autoritzat per a ambdós, diabetis i maneig del pes sota certes condicions.

L’EMA ha recordat a més que, com tots els medicaments, aquests tenen efectes secundaris, la qual cosa inclou problemes en el sistema digestiu, com a diarrea i nàusees. Els anàlegs de GLP1 augmenten la quantitat d’insulina que el pàncrees allibera en resposta als aliments, el que ajuda a controlar els nivells de glucosa en sang i, aparentment, també regulen la gana en augmentar la sensació de sacietat d’una persona, reduint la ingesta d’aliments, la gana i els antulls.