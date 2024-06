El centre de dia d'Alzheimer, el 2025

El nou centre de dia que l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC) construeix a la capital de l’Urgell estarà acabat a la tardor del 2025. Així ho va anunciar ahir la seua presidenta, Teresa Robert, en el transcurs d’una visita del conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, a la ciutat, on va poder conèixer en primera persona l’actual centre de l’entitat i se li va presentar el projecte del nou edifici, en el qual la Generalitat inverteix 2 milions d’euros.

Campuzano va afirmar que “el centre d’Alzheimer de Tàrrega ja és un referent en l’atenció a les persones que pateixen aquesta malaltia, especialment perquè treballa la prevenció i l’acompanyament en fases molt inicials”. Per aquesta raó, el conseller de Drets Socials en funcions es va mostrar convençut que el model que oferirà el nou centre “és el que haurem d’estendre al conjunt del país”. Campuzano també va defensar que “es tracta d’un projecte compartit amb lideratge des de Tàrrega”, primer amb l’entitat i després amb l’ajuntament del municipi reclamant el suport de la Generalitat.Per a l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, “es tracta d’un projecte de territori” i va agrair “l’aposta de la Generalitat per la ciutat”.El nou edifici s’està aixecant en uns terrenys de 3.300 metres quadrats cedits per l’ajuntament darrere del càmping, dels quals es construeixen 1.126 metres quadrats. El projecte té un pressupost de 2,4 milions, finançats entre la Generalitat i la Diputació. Així, aquest nou centre podrà atendre un centenar de persones.