Una guia de refugis climàtics per protegir-se de la calor aquest estiu

La Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior ha publicat un visor amb tots els refugis climàtics disponibles a Catalunya en cas d’onada de calor. Es tracta d’un mapa interactiu amb un cercador per consultar els espais públics on els ciutadans que no puguin aconseguir confort climàtic a casa poden refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, com per exemple biblioteques, piscines o centres cívics.

Actualment, les dades comprenen més d’un miler de refugis climàtics de tot Catalunya. Segons ha explicat el Govern, la llista de refugis climàtics s’anirà actualitzant a mesura que es rebi informació dels diferents municipis. Aquests refugis estan pensats especialment per a persones vulnerables, com per exemple nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos.

El refugi climàtic pot ser un espai exterior, com per exemple una arbreda o un parc amb molts arbres, o un espai interior. Si es tracta d’un espai interior, es recomana que s’hi mantingui una temperatura de 27 °C durant l’estiu i de 19 °C durant l’hivern. També es recomana que sigui el màxim d’accessible possible i que disposi de bancs o cadires per seure, d’aigua gratuïta per beure i que ofereixi seguretat als usuaris. Al mapa es pot cercar per tipologies (piscines, biblioteques, poliesportius...) per municipi o per comarca. També hi ha informació sobre l’horari i altres serveis.

Lleida ciutat, amb 44 refugis climàtic i més hores de piscines

L’Ajuntament de Lleida ofereix enguany 44 refugis climàtics i amplia l’horari de les piscines per combatre la calor intensa. Així ho recull el Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut a Lleida que, de manera transversal, conté totes les accions que cal dur a terme en cas de la seva activació per altes temperatures.

La Taula de Coordinació per l’Onada de Calor a Lleida, formada per la regidoria de Seguretat Ciutadana, la regidoria d’Agenda Urbana, la regidoria de Participació i Drets Civils i la regidoria de Persones Grans i Salut, a més a més de tècnics de Protecció Civil, Urbanisme, Participació i Comunicació, entre d’altres, s’ha reunit per treballar de manera transversal les actuacions a realitzar al municipi de Lleida amb motiu d’activació del Pla per Onades de Calor.

La Paeria ofereix centres cívics, equipaments culturals, llars de jubilats i altres espais interiors, així com rambles, carrers, parcs i espais verds com a refugis climàtics. Així, Lleida comptarà amb prop d’una trentena de refugis climàtics interiors i cinc refugis climàtics exteriors a més a més d’altres espais ombrejats. A més, el consistori ha ampliat els horaris d’obertura del Centre Cívic de la Mariola com a refugi climàtic. Així, doncs, obrirà els migdies i els caps de setmana. L’horari d’obertura durant la setmana serà de 9.30 a 18 hores i els caps de setmana serà de 14 a 20 hores. Malgrat les piscines municipals no son considerades refugis climàtics com a tal, també cal destacar que aquest any s’ha ampliat l’horari d’obertura fins les 20.30 hores a les sis instal·lacions: Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Magraners.

Així mateix, com ja es va fer l’any passat, es posa en marxa un banc de material, un recurs que facilitarà ventiladors i altres aparells de refrigeració per a les persones que des de la regidoria d'Acció i Innovació Social es considerin vulnerables. És per a situacions puntuals de màxima vulnerabilitat on el domicili presenti temperatures tan elevades que poden resultar un risc o bé quan la persona no es pugui desplaçar a equipaments refrigerats.