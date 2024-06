L'Agència Tributària publica una nova llista amb més de 6.000 deutors d'arreu de l'Estat

detail.info.publicated acn l

L'Agència Tributària ha publicat aquest divendres una nova llista de morosos amb més de 6.000 ciutadans d'arreu de l'Estat que deuen més de 600.000 euros a Hisenda a 31 de desembre del 2023. Entre els catalans que hi figuren, hi ha l'expresident del Barça Joan Gaspart, que deu 1.003.994 euros. A més, l'exjugador de l'equip blaugrana Malcolm deu 707.031 després del seu pas pel primer equip de futbol. En el llistat, també s'inclou una societat de l'empresari valencià Fernando Roig (Roig Corporativo), amb 9.458.084 euros, i repeteixen l'exbanquer Mario Conde (6,39 milions d'euros) o l'actriu Paz Vega (1,73 milions d'euros), a més de l'escriptor i periodista César Vidal (2,83 milions d'euros).

D'altra banda, entre els més de 6.000 deutors, hi ha nombroses empreses constructores i clubs esportius. En el cas de Catalunya, s'hi inclouen el Club Deportiu Reus (1,34 milions d'euros).

Els principals deutors a Hisenda són societats, encapçalades per Marillion SLU (136,2 milions d'euros), seguida de Palemad Reciacle SL (128,1 milions), Servicios Esquerdo SL (97,58 milions) i Grupo PRA SA (91,4 milions).

Precisament, aquest matí, l'Agència Tributària de Catalunya ha donat a conèixer la llista amb els principals deutors de la Generalitat a 31 de desembre de l'any passat. En total, una cinquantena de contribuents acumulen un deute de 83,8 milions d'euros.

Al capdavant de la llista de deutors hi continua l'empresa Playbadalona SA, antiga propietària d'un bingo a Badalona, amb gairebé 9,3 milions d'euros pendents. Tal com l'any passat, la següent societat que acumula més deutes amb l'administració catalana és REC Madral Companyia d'Aigües SA, de Maçanet de la Selva, amb més de 7,9 milions d'euros. Entre els particulars, destaca Montserrat Unanue Navarro, que un any més continua apareixent al llistat amb 3,2 milions; i les germanes Ballbé Anglada, amb més de 2 milions.