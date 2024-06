La primera astronauta espanyola: “Perseguiu el que us motiva”

Els graduats en Biotecnologia per la Universitat de Lleida van tenir ahir una padrina estel·lar: la científica Sara García Alonso, la primera dona espanyola que forma part de la reserva d’astronautes de l’Agència Espacial Europea (ESA). Durant més d’un any, García va haver de superar un centenar d’exàmens, tests psicotècnics, dinàmiques d’equip i entrevistes fins a convertir-se en astronauta el novembre de l’any 2022. S’hi van presentar un total de 22.500 candidats i només disset −entre els quals el també espanyol Pablo Álvarez− van aconseguir formar part d’aquesta nova promoció. Mentre espera el moment per rebre l’assignació d’una missió per viatjar i investigar a l’espai, aquesta graduada en Biotecnologia continua la seua feina com a investigadora al Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), on lidera un projecte que busca nous fàrmacs contra el càncer de pàncrees i pulmó. “El meu interès per la ciència ve des de petita. Sempre vaig ser curiosa i volia dedicar-me a una cosa que impliqués aprendre coses i avançar en el coneixement. Quan vaig ser més gran em vaig decantar per la biotecnologia per les múltiples possibilitats que oferia, ja que té aplicacions en pràcticament tots els sectors”, va explicar García minuts abans de presidir l’entrega d’orles a Agrònoms.

A aquests nous biotecnòlegs els va aconsellar “que s’atreveixin a perseguir allò que els motiva, sense por de cometre errors. Amb esforç, amb passió i amb determinació es pot arribar molt lluny”.