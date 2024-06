Els castells engalanen la Seu Vella

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Uns 400 castellers van omplir de bordeus i granat la nau central de la Seu Vella en l’estrena d’una diada inèdita fins a la data. Els Castellers de Lleida, la Colla Jove de Barcelona i els Castellers d’Andorra van sumar forces per portar la cultura popular fins a l’interior de la catedral antiga. Per primera vegada, tres agrupacions van formar simultàniament en un espai que continua reivindicant-se per ser declarat Patrimoni de la Humanitat.

Les tres colles van captivar l’atenció dels presents amb una àmplia varietat de formacions. Després dels pilars d’entrada, que van aixecar de forma conjunta, els Castellers de Lleida van oferir un 4 de 8, seguit d’una torre de 7, un 5 de 7 i un pilar de 6. La Colla Jove de Barcelona va provar-ho amb un 4 de 8, un 7 de 7 i un 4 de 7. Així mateix, els Castellers d’Andorra es van decantar per un 3 de 6, seguit d’una torre de 6 i un 3 de 6 amb agulla, abans de tancar conjuntament la diada, de nou, amb els pilars.Les valoracions dels assistents, alguns dels quals arribats de forma fortuïta al veure el cúmul de gent que es congregava a les entrades del temple, van ser gratament positives, especialment entre els que presenciaven amb sorpresa els castells per primera vegada. L’associació Amics de la Seu Vella, organitzadors d’aquesta iniciativa juntament amb els Castellers de Lleida i el Turó de la Seu Vella, va oferir una visita guiada de forma prèvia a la diada per donar a conèixer la història del conjunt patrimonial. Els impulsors es van mostrar satisfets amb l’interès que va despertar tant en els visitants com en els de casa, destacant la necessitat de continuar acollint activitats d’aquest tipus al temple. D’altra banda, encara que l’ambient no va ser tan càlid com en dies anteriors, també van reivindicar el paper d’aquest espai històric com a refugi climàtic.