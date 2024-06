Multitudinària gimcana a Tàrrega

Després de quatre anys d’aturada, l’Associació Agrat de Tàrrega va tornar a demostrar ahir la seua alta capacitat de convocatòria. Ho va fer amb magnificència amb el desè aniversari de la gimcana Flèndit, activitat a partir de la qual va nàixer l’any 2011 l’entitat i que no se celebrava des del 2019 a causa de la pandèmia de la covid. Va ser un aniversari de rècord que va comptar amb la participació de més de 700 joves distribuïts en 46 colles així com més de 80 jutges que van col·laborar en la dinamització i el control de les 23 proves dissenyades.

Emma Sala i Marta Figueras, representants d’Agrat, es van mostrar molt satisfetes per l’“èxit” de la recuperació del Flèndit i de la resposta dels joves, ja que “en tan sols quatre dies després d’obrir les inscripcions vam penjar el cartell de complet”. Sala i Figueras també van destacar “el relleu generacional que hi ha hagut en aquests últims anys a l’Agrat”.La jornada va començar a mig matí amb un vermut popular amenitzat per Pascual i els Desnatats i Escorça. Després d’un dinar popular a la plaça de les Nacions sense Estat, va continuar la festa amb el Flèndit. Després de la foto de grup i el tret de sortida en una plaça Major plena fins a la bandera, els participants es van desplaçar a l’entorn del curs del riu Ondara on van començar de forma simultània les 23 proves que van combinar habilitat, velocitat, força, precisió, aigua refrescant i, sobretot, molta diversió i ganes de passar-ho bé. La festa va continuar de nit al càmping municipal amb sopar i actuacions musicals d’Arrítmia, Freak&Do i PD Patrones.Paral·lelament al Flèndit, Agrat va posar en marxa la campanya L’alegria de ser-hi, #targarinament, una nova iniciativa per visibilitzar i difondre l’orgull targarí i les múltiples activitats que se celebren a la ciutat de Tàrrega des de la base popular, associativa i de voluntariat.