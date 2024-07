Un estudi mostra "resultats prometedors" en una teràpia per al càncer de pàncrees metastàtic

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una nova combinació d’immunoteràpia i quimioteràpia mostra "resultats prometedors" en pacients amb càncer de pàncrees metastàtic, segons un estudi liderat per l’oncòloga mèdica de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona Teresa Macarulla, ha informat aquest dissabte el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (Vhio) en un comunicat.

Els resultats de l’assaig clínic de fase 1b/2 Optimize-1 que avalua la seguretat i l’eficàcia de combinar un agonista de CD40 amb quimioteràpia en pacients amb adenocarcinoma ductal pancreàtic avançat, que no havien estat tractats prèviament amb quimioteràpia o tot just diagnosticat, mostren una taxa de resposta objectiva del 40%.

"Són resultats realment prometedors sobretot si tenim en compte que actualment no comptem amb estratègies terapèutiques eficaces per a aquests pacients per la qual cosa és crucial continuar investigant noves oportunitats", ha dit Macarulla.

La investigadora va presentar l’estudi en el Congrés de la Societat Americana d’Oncologia Mèdica (ASCO) celebrat entre el 31 de maig i el 4 de juny i els resultats es van publicar en paral·lel a la revista 'The Lancet Oncology'.

Un dels principals desafiaments per assolir l’eficàcia terapèutica en el càncer de pàncrees és que presenta un microambient tumoral immunosupressor, la qual cosa impedeix la penetració adequada de les molècules terapèutiques i de les cèl·lules immunitàries.

Els anticossos agonistes de CD40 són fàrmacs capaços d’estimular diferents tipus de cèl·lules immunitàries com cèl·lules B, monòcits o macròfags contra les cèl·lules tumorals de manera que es passa d’un microambient tumoral inmunosuprimit a un microambient capaç d’activar una resposta immune al tumor.

"Trepitjar l’accelerador"

"És com si trepitgéssim l’accelerador del sistema immunitari del pacient. Aquesta activitat antitumoral sumada a la quimioteràpia és la que hem avaluat en l’estudi", ha remarcat Macarulla.

En l’assaig de fase 1b/2 han participat 77 pacients amb adenocarcinoma ductal pacreàtic metastàtic que no havien rebut prèviament quimioteràpia o acabats de diagnosticar, que van rebre la combinació de l’anticòs IgG1 agonista de CD40 i quimioteràpia.

La taxa de resposta objectiva va ser del 40%, és a dir en el 40% dels pacients es va observar reducció del tumor durant el tractament, la mitjana de durada de la resposta va ser de 12,5 mesos, la supervivència lliure de progressió va arribar a una mitjana de 7,7 mesos amb una mitjana de supervivència global de 14,3 mesos.

"Si posem aquests resultats en context i tenim en compte que la mitjana de supervivència en aquest adenocarcinoma és inferior a l’any, podem parlar de resultats prometedors que obren la porta per investigar aquesta combinació en un assaig clínic fase 3", ha dit Macarulla.