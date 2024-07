L'Església Evangèlica Baptista de Lleida fa 75 anys

detail.info.publicated M.C.E. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Església Evangèlica Baptista de Lleida va celebrar ahir els seus 75 anys de servei a la comunitat. Ho va fer amb un culte especial al temple de l’avinguda Alcalde Porqueres que va reunir pastors i membres de la comunitat. L’acte, que va començar amb una oració i l’himne Castillo fuerte es nuestro Dios, va comptar també amb la presència de l’alcalde, Fèlix Larrosa; el vicepresident de la Unió Evangèlica Baptista d’Espanya, Rubén García, i el vicepresident de la Unió de les Esglésies Baptistes de Catalunya, Josep Lidón. El paer en cap va dir que “estem davant de moments complicats, amb un cert negacionisme sobre els valors de la justícia social”, i va interpel·lar la comunitat evangèlica baptista per “posar en relleu la vostra església en favor de les persones que més us necessiten”. En aquest sentit, Larrosa va mostrar suport a aquesta comunitat i va assegurar que “els nostres conciutadans necessiten persones com vosaltres que podeu fer d’aquesta una millor ciutat”. L’acte també va recopilar les salutacions d’alguns pastors que han passat per aquesta església al llarg de la història a Lleida, com Fèlix Fontanet, Hilda Dorado, Manel García, Pilar Ladra, Juan José Escudero i Blandina Ronsano. Per la seua part, Pau Simarro, protestant de cinquena generació i que va arribar a presidir la Unió Baptista (l’equivalent evangèlic de la Conferència Episcopal Espanyola), va oferir un breu repàs de la història de la comunitat, que es va constituir formalment el 1949 a Lleida encara que “abans ja hi havia testimoni evangèlic” al territori. Va explicar que, en els inicis durant la postguerra “la gent s’havia de reunir als pisos” per la persecució de la dictadura franquista. La comunitat està formada per 150 fidels, segons les últimes xifres.