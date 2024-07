Protecció Civil avisarà de situacions de perill a mòbils d'excursionistes

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Protecció Civil avisarà els mòbils d'excursionistes de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) en cas de situacions de perill que afectin les rutes o activitats notificades prèviament. En cas d'incendis forestals, avisos de temps violent o activacions dels plans d'emergències per pluja, neu o vent Protecció Civil n'informarà els responsables de les entitats que hagin omplert el formulari web. Els avisos s'enviaran en format SMS al telèfon mòbil de la persona determinada al formulari, i en funció del municipi o comarca on es vulgui realitzar l'activitat. També es disposarà d'un mitjà de contacte en cas que es produeixi una emergència sobtada com un incendi forestal o una situació meteorològica de curta previsió.

El formulari degudament omplert, a més, permetrà saber als serveis d'emergències quantes persones poden estar exposades a un perill dels indicats per preveure possibles evacuacions o confinaments en cas de necessitat.

La col·laboració s'ha treballat conjuntament amb la finalitat d'informar i prevenir situacions de perill que puguin afectar les 44.656 persones federades mitjançant les 430 entitats adherides a la FEEC que fan activitats als espais naturals, perquè puguin adoptar mesures d'autoprotecció.

Protecció Civil ja fa avisos d'aquest tipus a les activitats de Lleure i Joventut. L'any 2015 es van enviar més d'11.300 missatges per 38 incidències bàsicament meteorològiques. El 2023 van ser més de 64.000 missatges per 189 incidències, principalment meteorològiques exceptuant 26 pel alt risc d'incendis forestals.

Els responsables de la FEEC i de Protecció Civil han signat aquest dilluns a la tarda el conveni de col·laboració a la seu del Departament d'Interior.