La majoria de pèrits conclouen que hi ha "diferències essencials" entre 'OT' i 'Eufòria' en l'inici del judici per plagi

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La majoria de pèrits que han intervingut en el judici per un suposat plagi entre els programes 'Eufòria' i 'Operación Triunfo' (OT) han coincidit que hi ha "diferències essencials" entre ambdós. Tres dels quatre que han declarat han negat que tots dos formin part del "mateix gènere d'entreteniment" i han subratllat que, mentre que 'OT' és una "barreja" entre un reality show i un talent show, 'Eufòria' és "clarament" només un talent show. Així, han recordat que a 'OT' els concursants conviuen les 24 h i s'ofereix una retransmissió en directe, mentre que a 'Eufòria' els participants només "coincideixen" en els assajos. Al seu torn, l'informe pericial aportat pels demandants defensa que la "mecànica" d'ambdós "és exactament la mateixa".

Els fets es remunten al 2023, quan Toni Cruz i Josep Maria Mainat, creadors d''Operación Triunfo', van presentant una demanda contra la productora d'Eufòria, Veranda TV, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per plagi, en considerar que el talent show emès per TV3 "té massa similituds" amb el format que ambdós van crear anys enrere. Prèviament, després de la primera temporada d'Eufòria, el 2022, Cruz i Mainat ja havien emès un comunicat en què denunciaven aquestes "similituds". Cruz i Mainat demanen una indemnització de 25.000 euros cada un.

En la primera i única sessió del judici, celebrada aquest dimarts a la Ciutat de la Justícia, tres dels quatre pèrits que han intervingut -tots tres proposats per la defensa de Veranda TV i la CCMA- han conclòs que 'Eufòria' es diferencia d''OT', principalment, perquè no ofereix "cap element de telerealitat".

Així, un dels pèrits, catedràtic en comunicació, ha defensat que 'Eufòria' és un programa que ofereix "entreteniment estrictament", mentre que, en el cas d''OT', el què constitueix "el contingut principal" del programa és la convivència dels concursants i la retransmissió en directe i sense interrupcions d'aquesta. Un dels pèrits que han declarat ha afirmat que 'OT' és una mena de "prolongació" del reality show 'Gran Hermano'.

Preguntats per la "convivència" dels concursants d''Eufòria' durant els assajos, els pèrits han reiterat que es tracta d'un element "més" d'un concurs de talents. "És possible que els concursants es trobin i tinguin espais d'intercanvi, però no forma part del programa: a 'OT' els seguim des que s'aixequen al matí", ha sentenciat un d'ells.

A més, els pèrits proposats per la defensa també han destacat que, entre els elements que "distingeixen" 'Eufòria' d''OT', és que en el cas del programa de TV3 també es valora l'actuació dels concursants fent les segones veus en els números musicals dels seus rivals, mentre que a 'OT' es busca "premiar a solistes".

Així mateix, també han fet valdre que 'Eufòria' incorpora un "videoarbitratge (VAR)" que avalua, precisament, l'actuació dels concursants com a segones veus. "És una característica exclusiva, és un lloc que ocupa un expert en què es pot separar la interpretació de la primera veu de les segones veus". A més, han recordat que els concursants poden ser posats a la "zona de perill", és a dir, els poden nominar, per aquesta actuació i no només per les seves interpretacions com a solistes.

Tanmateix, segons la pèrita proposada per l'acusació, ha defensat que el VAR d''Eufòria' "pretén ser un element diferenciador, però no és original" i ha reiterat que el propòsit del programa de TV3 és el mateix que el d''OT'. "La mecànica de participació, de nominació i d'expulsió és la mateixa", ha subratllat, alhora que assegurat que el component de "reality" d''OT' és secundari. "A 'OT' no concursen ni participen per la seva convivència, sinó pel seu talent musical".

En aquest sentit, ha defensat que 'Eufòria' també ofereix elements de "telerealitat" quan ofereix imatges dels concursants als seus municipis o fent activitats conjuntament, i ha assegurat que, si el programa de TV3 no té lloc en una acadèmia igual que a 'OT', és per "manca de pressupost". La pèrita també ha recordat que durant la primera temporada d''Eufòria' "la posada en escena i els colors de l'escenari" eren els "mateixos" que els d''OT', és a dir, de color morat.

"Ells han de coincidir necessàriament per preparar les cançons, però és una coincidència, no una convivència"

Al seu torn, el director de continguts, programació i cultura de la CCMA, Cristian Trepat, ha negat que el programa Eufòria sigui un format de reality i ha subratllat que, a diferència d'OT, els concursants no conviuen "en una acadèmia, durant tres mesos, les 24 hores del dia". "Ells han de coincidir necessàriament per preparar les cançons, però és una coincidència, no una convivència", ha defensat.

Així, ha recordat que les sessions per preparar els números musicals es fan "per grups" i que, a conseqüència, "no hi ha contacte diari entre tots els concursants i el temps d'assaig és limitat". "No hi ha retransmissió les 24 hores del dia", ha dit, en referència al canal de retransmissió en directe d'OT.

En la mateixa línia, un extreballador de Veranda TV, implicat en la producció d'Eufòria, també ha negat que el talent show català inclogui cap element de "telerealitat" i ha afirmat que es tracta d'un programa "d'entreteniment familiar de gran format". Preguntat per la "convivència" dels concursants durant els assajos, l'extreballador de la productora ha sentenciat que, igual que es fa en altres concursos de talent, hi ha sessions de preparació "que es graven per ensenyar com ho ha fet el concursant".