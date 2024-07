Maridatge de música i vi

El celler Lagravera d’Alfarràs celebrarà aquest dissabte una nova edició de Lagravera Fest, un festival de música, vi i gastronomia entre vinyes a Vinya Núria, a Algerri. La gran aposta d’aquest any serà el públic familiar. És per això que l’entrada serà gratuïta per als menors i hi haurà un espectacle i un taller de circ de la companyia de Castellserà Improvisto’s Krusty Show. A més, està previst un Glitter Bar de maquillatge de fantasia per a tots els assistents amb Make Up by Niyas. L’esdeveniment començarà a les 18.00 hores. De la mà de nou productors locals, es maridaran diferents plats amb vins de Lagravera, sempre amb música de fons. En total hi haurà cinc concerts d’Olga Zoet, Núria Duran, Pan, Lasta Sanco i DJ Eli Kapowski, amb la particularitat que, per a cada artista i cada estil musical, es degustarà un vi diferent. Amb el pop íntim de la lleidatana Olga Zoet s’oferirà Ónra Blanc (19.30). El Lagravera Natural Blanc serà la referència que acompanyarà la música indie pop de la barcelonina Núria Duran (21.10 h). A la nit es destaparà el vi Cíclic Negre per disfrutar de la música rock indie del grup Pan.

Passada la mitjanit (00.30 hores), la banda cerverina Lasta Sanco aportarà la seua música de sonoritat fresca i amb personalitat que fusiona diversos ritmes africans i llatins, combinats amb la música electrònica, un mestissatge que maridarà amb Lagravera Natural Vi Clar. Finalment, la DJ Eli Kapowski actuarà de matinada (2.00 hores) amb música funky amb tocs de house i electrònica, uns sons que estaran acompanyats del vi Ónra Negre. Segons va explicar ahir la directora de Lagravera, Pilar Salillas, el festival comptarà amb dos barres per evitar cues. Les entrades es poden adquirir al web de Lagravera (25/40 €).