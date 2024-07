El que menges als 40 anys pot determinar la teua qualitat de vida als 70

detail.info.publicated efe

Un estudi basat en dades recollides durant més de trenta anys ha demostrat que mantenir una dieta saludable a partir dels 40 ajuda a envellir amb salut i a mantenir un bon estat físic, cognitiu i mental fins els 70 anys o més.

L’estudi, que revela l’estreta relació entre la dieta en la mitjana edat i l’envelliment saludable, ha estat dirigit per investigadors de la Universitat de Harvard i s’ha presentat aquest dimarts a 'Nutrition 2024', el congrés anual de la Societat Americana de Nutrició que se celebra a Chicago.

La investigació, basada en dades de més de 100.000 persones al llarg de 30 anys, va demostrar que els que seguien una dieta sana a partir dels 40 en tenien entre un 43% i un 84% més de probabilitats de funcionar ben físicament i mentalment als 70 anys, en comparació amb les quals no ho feien.

"Les persones que seguien pautes dietètiques saludables en la mitjana edat, especialment les riques en fruites, verdures, cereals integrals i greixos saludables, tenien moltes més probabilitats d’envellir de forma sana, el que suggereix que el que es menja en la mitjana edat pot exercir un paper important en com s’envelleix", diu Anne-Julie Tessier, investigadora de l’Escola de Salut Pública d’Harvard.

Quant als aliments, els investigadors van descobrir que un consum més elevat de fruita, verdura, cereals integrals, greixos insaturats, fruita seca, llegums i lactis desnatats s’associava a una probabilitat més gran d’envellir de forma saludable, mentre que un consum de greixos més gran trans, sodi, carns roges i processades s’associava a una menor probabilitat d’envellir de forma saludable.

Encara que molts estudis anteriors han demostrat que una dieta sana pot ajudar a prevenir les malalties cròniques, la nova investigació és única en el seu enfocament de l’envelliment saludable, definit no només com l’absència de malaltia, sinó com la capacitat de viure de forma independent i disfrutar d’una bona qualitat de vida a mesura que envellim.

Taxes d’envelliment saludable

Els investigadors van analitzar les dades de més de 106.000 persones des de 1986. Els participants tenien almenys 39 anys i no patien malalties cròniques a l’inici de l’estudi i van proporcionar informació sobre la seua dieta a través de qüestionaris cada quatre anys.

El 2016, gairebé la meitat dels participants en l’estudi havien mort i només el 9,2% va sobreviure fins els 70 anys o més, mantenint l’absència de malalties cròniques i una bona salut física, cognitiva i mental.

L’equip va comparar les taxes d’envelliment saludable entre les persones dels quintils (índexs) més alts davant les dels més baixos quant a adherència a cadascun dels vuit patrons dietètics saludables definits per estudis científics anteriors.

La correlació més forta es va observar amb l’índex d’alimentació saludable alternativa, un patró que reflecteix una estreta adhesió a les Guies Alimentàries per als Nord-Americans.

Els participants en el quintil superior d’aquest patró dietètic tenien un 84% més de probabilitats d’aconseguir un envelliment saludable que els de l’inferior.

També es van trobar fortes correlacions amb els que seguien la dieta per a la hiperinsulinèmia (associat a un 78% més de probabilitats d’envelliment saludable), la dieta de salut planetària (68%), la dieta mediterrània alternativa (67%), la dieta per aturar la hipertensió (DASH) (66%), la dieta d’intervenció mediterrània-DASH per al retard neurodegeneratiu (MIND) (59%) i el patró dietètic inflamatori empíric (58%).

La dieta vegetal saludable va mostrar una associació una mica més modesta (43%). "Una de les conclusions més destacades va ser l’associació entre la dieta de salut planetària i l’envelliment saludable", va afirmar Tessier.

"Aquesta dieta posa èmfasi en fruites, verdures, cereals integrals, proteïnes vegetals i greixos saludables de fonts sostenibles. El fet que hagi sorgit com un dels principals patrons dietètics associats a l’envelliment saludable és especialment interessant perquè recolza que podem seguir una dieta que pot beneficiar tant a la nostra salut com al planeta", recalca la investigadora.

Els vincles entre la dieta i l’envelliment saludable van continuar sent forts fins i tot quan els investigadors van tenir en compte l’activitat física i altres factors que se sap que influeixen en la salut.